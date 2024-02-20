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    Прервет ли «Атлетико» победный путь «Интера»?

    «Интер» — «Атлетико». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Атлетико»
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    «Интер» — фаворит матча
    Матч «Интер» — «Атлетико» пройдет 20 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Интер» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 20 Февраля 2024 года
    Интер
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    «Интер»

    Путь в плей-офф: «Интер» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Реал Сосьедаду», но оказался выше «Бенфики» и «Зальцбурга».

    В шести поединках группового раунда итальянский клуб набрал 12 очков из 18-ти, избежав поражений, после трех побед и трех ничьих.

    Коэффициенты матча Интер — Атлетико

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    Последние матчи: «Интер» в прошлом туре чемпионата своей страны на домашнем поле обыграл «Хераклес» (2:0), забив два безответных мяча.

    На сегодня у коллектива победная серия в восемь поединков во всех турнирах, поэтому в Милане гостям будет сложно сыграть хотя бы вничью.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Ачерби, Куадрадо — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В 10 предыдущих матчах миланский клуб не знает поражений, выиграл девять раз и лишь раз сыграл вничью.

    Закономерно, что с такой формой «Интер» лидирует с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя «Ювентуса» и при этом имеет один матч в запасе.

    Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес — самые результативные игроки команды в Лиге чемпионов с двумя голами. При этом второй — лучший бомбардир в Серии А с 20 голами.

    «Атлетико»

    Путь в плей-офф: «Атлетико» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

    В шести матчах группового раунда «Матрасники» набрали 14 очков из 18-ти возможных, избежав поражений, благодаря четырем победам и двум ничьим.

    Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости одержали разгромную победу. На своем поле мадридцы не оставили шансов «Лас-Пальмасу» (5:0).

    Этот успех позволил испанскому клубу прервать безвыигрышную серию в три поединка, по ходу которой он дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

    Не сыграют: Мората, Аспиликуэта, Лемар и Маркуш Паулу — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

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    • Состояние команды: «Атлетико» в последнее время не слишком убедителен. В феврале у него лишь одна победа в четырех последних матчах при двух поражениях и одной ничьей.

    Из-за этого коллектив опустился на четвертое место в таблице Ла Лиги, отставая от третьей «Барселоны» на три очка. Кроме того, он проиграл дома в первом полуфинале Кубка Испании «Атлетику» (0:1).

    Лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов — Гризманн и Мората, у которых по пять голов. В Ла Лиге с 13 голами на четвертом месте самым результативным игроком мадридцев является испанец, поэтому его потеря обещает стать ощутимой для «Матрасников».

    Статистика для ставок

    • в восьми последних матчах «Интер» победил

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико» было забито меньше 2,5 голов.

    • в пяти из шести последних матчей «Интера» его соперники не забивали.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.55, победа «Атлетико» — в 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.13 и 1.70.

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    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли при тотал меньше 3,5 голов. В поединках миланцев против соперников, равными им, как правило забивается меньше четырех мячей.

    При этом в семи из восьми последних игр «Атлетико» было забито меньше 3,5 голов.

    Ставка: «Интер» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Интер» выиграет 1-й тайм и матч, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Интер» выиграет 1-й тайм и матч за 2.90.

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    «Интер» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Атлетико» победный путь «Интера»?
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