Защитника «Спартака» задержан в аэропорту за перевозку элитных часов

Французского защитниказадержали в аэропорту «Шереметьево» за перевозку элитных часов, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Прилетев из Рима, игрок отправился в «зеленый» коридор, предназначенный для пассажиров, которым не нужно декларировать ввозимые товары. Однако на досмотре у него обнаружили двое часов марки Rolex. Одни из них футболист надел на руку, другие убрал во внутренний карман куртки.

В отношении футболиста возбудили дело по статье КоАП о недекларировании по установленной форме товаров подлежащих декларированию.

Напомним, 25-летний Жиго перешел в «Спартак» минувшим летом из бельгийского «Генка» за 8 миллионов евро. В составе «красно-белых» он провел шесть матчей, в которых он забил один гол.

В сентябре француз получил тяжелую травму колена и выбыл из строя на шесть месяцев. 0