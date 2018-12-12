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    Защитника «Спартака» задержан в аэропорту за перевозку элитных часов

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    Французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго задержали в аэропорту «Шереметьево» за перевозку элитных часов, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

    Самуэль Жиго
    Самуэль Жиго
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    Прилетев из Рима, игрок отправился в «зеленый» коридор, предназначенный для пассажиров, которым не нужно декларировать ввозимые товары. Однако на досмотре у него обнаружили двое часов марки Rolex. Одни из них футболист надел на руку, другие убрал во внутренний карман куртки.

    В отношении футболиста возбудили дело по статье КоАП о недекларировании по установленной форме товаров подлежащих декларированию.

    Напомним, 25-летний Жиго перешел в «Спартак» минувшим летом из бельгийского «Генка» за 8 миллионов евро. В составе «красно-белых» он провел шесть матчей, в которых он забил один гол.

    В сентябре француз получил тяжелую травму колена и выбыл из строя на шесть месяцев. 0

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