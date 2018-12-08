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    ЦСКА справился с «Енисеем»

    ЦСКА Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА принимал «Енисей».

    Игроки ЦСКА
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    Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

    ЦСКА забил два гола уже в первые пятнадцать минут матча — отличились Георгий Щенников и Никола Влашич.

    На 54-й минуте «Енисей» отыграл один мяч — Павел Комолов замкнул дальнюю штангу.

    Еще через восемь минут гости могли отыграться, но Валерий Кичин не реализовал пенальти — после удара с «точки» мяч попал в две разные штанги.

    ЦСКА набрал 30 очков и после своего матча поднялся на третье место. У «Енисея» осталось 10 очков, красноярцы замыкают таблицу.

    РПЛ. 17-й тур
    ЦСКА — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (2:0)
    Голы: Щенников, 4 (1:0). Влашич, 15 (2:0). Комолов, 54 (2:1)Нереализованный пенальти: Кичин, 62 (штанга)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао (Бийол, 54), Магнуссон, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Чалов, Жамалетдинов (Кучаев, 46)«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Обрадович, 88), Гаджибеков, Кичин, Занев, Саркисов, Торбинский (Фатуллаев, 68), Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Комолов, 32)Предупреждения: Зотов, 60. Набабкин, 61. Торбинский, 65. Занев, 90+4
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