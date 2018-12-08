ЦСКА справился с «Енисеем»

В матче 17-го тура чемпионата Россиипринимал

Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

ЦСКА забил два гола уже в первые пятнадцать минут матча — отличились Георгий Щенников и Никола Влашич.

На 54-й минуте «Енисей» отыграл один мяч — Павел Комолов замкнул дальнюю штангу.

Еще через восемь минут гости могли отыграться, но Валерий Кичин не реализовал пенальти — после удара с «точки» мяч попал в две разные штанги.

ЦСКА набрал 30 очков и после своего матча поднялся на третье место. У «Енисея» осталось 10 очков, красноярцы замыкают таблицу.