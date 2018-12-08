ЦСКА и «Енисей» назвали стартовые составы

Раздевалка ЦСКА
ПФК ЦСКА
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Жамалетдинов, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Бийол, Гордюшенко, Нисимура, Кучаев, Эрнандес.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Торбинский, Комков, Зотов, Огуде, Кутьин, Саркисов.
Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комолов, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Бодул, Обрадович.
Начало матча — в 15:00 мск. Главный арбитр — Сергей Лапочкин.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0