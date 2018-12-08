ЦСКА — «Енисей». Прогноз и ставки на матч РПЛ 8 декабря 2018 года

В матче 17-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА 8 декабря на «ВЭБ Арене» сыграет с «Енисеем». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Енисей».

ЦСКА

«Армейцы» перед 17 игровым днем в российском первенстве расположились на третьей позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков и отстают от второго «Краснодара» на пять баллов.

Столичная команда в рамках РПЛ не проигрывает в четырех встречах подряд, одержав за этот период две победы при двух ничейных результатах. Но в этом отрезке ЦСКА проиграл две домашние игры в Лиге чемпионов.

В поединках чемпионата команда Виктора Гончаренко не только имеет 4-матчевую беспроигрышную серию, но также в этих матчах удерживают свои ворота на замке.

В этой серии «красно-синие» поделили очки в гостях с «Динамо» и «Ростовом» (по 0:0), а также одолели «Зенит» (2:0) на своем поле и «Ахмат» (2:0) на выезде.

Семь домашних матчей в этом сезоне Премьер-лиги принесли «коням» три победы, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 11:5.

«Енисей»

Сыграв в минувшем туре вничью на своей арене с «Ахматом» со счетом 0:0, «львы» продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до двух встреч кряду.

Туром ранее футболисты Дмитрия Аленичева добыли свою вторую победу в чемпионате, одолев на выезде московское «Динамо» — 2:1.

С 10 баллами красноярская команда по-прежнему расположилась на дне турнирной таблицы, но отставание от спасительной 12 строки теперь составляет семь очков.

Календарь и таблица РПЛ

Восемь выездных встреч в этом розыгрыше РПЛ принесли «Енисею» одну победу, одну ничью и шесть поражений, разница мячей — 4:14.

В игре первого круга оппоненты поделили очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.38, победа «Енисея» — 10.00, ничья — 4.90.

Столичная команда не должна испытать проблем в игре с аутсайдером и пополнит свою копилку тремя очками. 0