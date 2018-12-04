Экс-наставник «Челси» может возглавить сборную Колумбии

Бывший тренери сборнойрассказал, что ему предложили возглавить колумбийскую национальную команду.

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Сколари, который сейчас тренирует «Палмейрас», стал одним из главных претендентов на вакантную должность и может официально возглавить колумбийскую сборную после окончания клубного сезона.

«Колумбия сделала мне предложение. После завершения сезона в Бразилии мы будем рассматривать этот вариант», — цитирует Сколари ESPN.

Напомним, что Сколари дважды возглавлял сборную Бразилии и завоевал с ней ЧМ-2002.

Отметим, что бывший наставник Колумбии Хосе Пекерман покинул свой пост после поражения от Англии в 1/8 финала чемпионата мира. 0