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    Стойлов: Явный фаворит — сборная Бельгии, но и Россия сильна

    Евро-2020 Сборная России Футбол России Сборная Бельгии
    Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.

    Станимир Стойлов
    Станимир Стойлов
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    Сборная Казахстана сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, России и Сан-Марино.

    «Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любой из команд в нашей группе. Думаю, что квалификация будет интересная. Явный фаворит — сборная Бельгии.

    Россия хорошо выступила на домашнем чемпионате мира в этом году. Это тоже очень сильная команда, и она будет наверняка бороться за выход из группы.

    У россиян квалифицированный тренер, который добился больших успехов. Думаю, что мы сможем показать хороший футбол со всеми участниками», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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