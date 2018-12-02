Стойлов: Явный фаворит — сборная Бельгии, но и Россия сильна

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.

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Сборная Казахстана сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, России и Сан-Марино.

«Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любой из команд в нашей группе. Думаю, что квалификация будет интересная. Явный фаворит — сборная Бельгии.

Россия хорошо выступила на домашнем чемпионате мира в этом году. Это тоже очень сильная команда, и она будет наверняка бороться за выход из группы.

У россиян квалифицированный тренер, который добился больших успехов. Думаю, что мы сможем показать хороший футбол со всеми участниками», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0