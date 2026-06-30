Забить удастся не всем

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.18

1 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Сокол». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 11-м месте, в последний момент избежав стыковых матчей.

При этом «Крылья Советов» весной выглядели вполне симпатично. Сергею Булатову удалось сбалансировать коллектив.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Самарцы подписали мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

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До того команда уверенно переиграла «Акрон» (4:1). А вот поединок с «Оренбургом» завершился досадным поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Крылья Советов» добыли три виктории. Забили самарцы 9 мячей при четырех пропущенных в свои ворота. И, кстати, Булатов теперь полноценный наставник команды.

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Состояние команды: в новом сезоне самарцы постараются быть в десятке. Подбор игроков для этого у команды вполне соответствующий.

Вот только самарцы традиционно сложно противостоят «соколятам». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы прошедший сезон полностью провалили. Команда заняла лишь 17-е место в турнирной таблице первой лиги и вылетела в «золото».

Причем «Сокол» забил лишь 16 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 44 раза в 34 поединках первенства. Да и победить ей удалось всего пять раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы одолели КАМАЗ (1:0).

Несколько ранее команда расписала паритет с костромским «Спартаком» (1:1). Зато поединок с «Волгой» завершился непростой викторией (1:0).

В четырех своих последних матчах «Сокол» пропустил всего один раз. При этом, имея скромный, даже для первой лиги, состав, команда, тем не менее, крайне неубедительно выглядела в плане реализации.

Состояние команды: Саратовцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет быстрое возвращение в лучшую лигу мира.

Команда весной заметно поднаторела в плане результатов. Вот только все в турнирном плане было потеряно еще осенью.

Саратовцы только начинают свою серию контрольных поединков. «Сокол» мотивирован проверить свои силы на фоне полпреда элитного дивизиона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.41. Ничья — в 5.10, успех соперника — в 6.80.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.42 и 2.57.

Прогноз: Самарцы постепенно набирают обороты, тогда как «Сокол» испытывает огромные сложности в плане реализации.

2.18 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Крылья Советов» — «Сокол» принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Обе не забьют за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.

2.66 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Крылья Советов» — «Сокол» принесёт чистый выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.66.

Пять причин, почему ставка зайдет