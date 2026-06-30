1 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Сокол». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 11-м месте, в последний момент избежав стыковых матчей.
При этом «Крылья Советов» весной выглядели вполне симпатично. Сергею Булатову удалось сбалансировать коллектив.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Самарцы подписали мировую с «Нефтехимиком» (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Акрон» (4:1). А вот поединок с «Оренбургом» завершился досадным поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах «Крылья Советов» добыли три виктории. Забили самарцы 9 мячей при четырех пропущенных в свои ворота. И, кстати, Булатов теперь полноценный наставник команды.
Состояние команды: в новом сезоне самарцы постараются быть в десятке. Подбор игроков для этого у команды вполне соответствующий.
Вот только самарцы традиционно сложно противостоят «соколятам». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при двух поражениях.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы прошедший сезон полностью провалили. Команда заняла лишь 17-е место в турнирной таблице первой лиги и вылетела в «золото».
Причем «Сокол» забил лишь 16 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 44 раза в 34 поединках первенства. Да и победить ей удалось всего пять раз.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы одолели КАМАЗ (1:0).
Несколько ранее команда расписала паритет с костромским «Спартаком» (1:1). Зато поединок с «Волгой» завершился непростой викторией (1:0).
В четырех своих последних матчах «Сокол» пропустил всего один раз. При этом, имея скромный, даже для первой лиги, состав, команда, тем не менее, крайне неубедительно выглядела в плане реализации.
Состояние команды: Саратовцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Задачей команды будет быстрое возвращение в лучшую лигу мира.
Команда весной заметно поднаторела в плане результатов. Вот только все в турнирном плане было потеряно еще осенью.
Саратовцы только начинают свою серию контрольных поединков. «Сокол» мотивирован проверить свои силы на фоне полпреда элитного дивизиона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.41. Ничья — в 5.10, успех соперника — в 6.80.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.42 и 2.57.
Прогноз: Самарцы постепенно набирают обороты, тогда как «Сокол» испытывает огромные сложности в плане реализации.
Ставка: Обе не забьют за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.66.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Саратовцы имеют огромные проблемы в плане реализации
- Самарцы в межсезонье сохранили своих ведущих исполнителей
- «Крылышки» при Булатове серьезно прибавили в весеннем цикле
- «Сокол» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- Превосходящие в классе самарцы явно постараются добыть первую победу в контрольных матчах летнего межсезонья