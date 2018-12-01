Аленичев остался недоволен ничьей с «Ахматом»

Главный тренерпрокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против

«Я недоволен результатом, считаю, что несмотря на непростые условия, моя команда показала очень хороший, содержательный, качественный футбол. Команде "Ахмат" мы практически не дали ничего создать возле наших ворот, но опять пропустили курьезный гол, они у нас уже случались. Не знаю, с чем это связано. После пропущенного гола я на 100% был уверен, что ребята не опустят руки, будут гнуть свою линию.

Продолжая играть в свой футбол, мы заработали справедливый пенальти и реализовали его, могли дожать соперника в концовке. Очень доволен ребятами, которые показали сегодня интересный, агрессивный, эмоциональный футбол!», — цитирует Аленичева официальный сайт «Енисея».

Напомним, матч «Енисей» — «Ахмат» завершился вничью — 1:1. 0