«Енисей» и «Ахмат» поделили очки

В Красноярске состоится матч 16-го тура чемпионата России между

Встреча завершилась вничью — 1:1.

Гости открыли счет в матче на 69-й минуте — после подачи Милада Мохаммади с левого фланга мяч пролетел мимо соперников и голкипера и оказался в сетке.

На 81-й минуте «Енисей» отыгрался с пенальти — Валерий Кичин с «точки» отправил мяч под перекладину.

«Енисей» после этого матча набрал 10 очков и остается на последнем месте в таблице РПЛ. У «Ахмата» — 20 очков и десятая строчка.