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    «Енисей» и «Ахмат» поделили очки

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    В Красноярске состоится матч 16-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Ахматом».

    «Енисей» — «Ахмат»
    «Енисей» — «Ахмат»
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    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    Гости открыли счет в матче на 69-й минуте — после подачи Милада Мохаммади с левого фланга мяч пролетел мимо соперников и голкипера и оказался в сетке.

    На 81-й минуте «Енисей» отыгрался с пенальти — Валерий Кичин с «точки» отправил мяч под перекладину.

    «Енисей» после этого матча набрал 10 очков и остается на последнем месте в таблице РПЛ. У «Ахмата» — 20 очков и десятая строчка.

    РПЛ. 16-й тур
    «Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:0)
    Голы: Мохаммади, 69 (0:1). Кичин, 81 — с пенальти (1:1)«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Бодул, 76), Кичин, Гаджибеков, Занев, Огуде, Зотов, Фатуллаев (Торбинский, 68), Саркисов, Комков, Кутьин (Комолов, 46)«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Плиев, Семенов, Мохаммади, Гащенков, Думбья (Родолфу, 78), Раванелли, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 70)Предупреждения: Семенов, 30. Гащенков, 33. Огуде, 36. Родолфу, 82
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