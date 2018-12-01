«Енисей» и «Ахмат» поделили очки

«Енисей» — «Ахмат»
«Енисей»
Встреча завершилась вничью — 1:1.
Гости открыли счет в матче на 69-й минуте — после подачи Милада Мохаммади с левого фланга мяч пролетел мимо соперников и голкипера и оказался в сетке.
На 81-й минуте «Енисей» отыгрался с пенальти — Валерий Кичин с «точки» отправил мяч под перекладину.
«Енисей» после этого матча набрал 10 очков и остается на последнем месте в таблице РПЛ. У «Ахмата» — 20 очков и десятая строчка.
РПЛ. 16-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:0)
Голы: Мохаммади, 69 (0:1). Кичин, 81 — с пенальти (1:1)«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Бодул, 76), Кичин, Гаджибеков, Занев, Огуде, Зотов, Фатуллаев (Торбинский, 68), Саркисов, Комков, Кутьин (Комолов, 46)«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Плиев, Семенов, Мохаммади, Гащенков, Думбья (Родолфу, 78), Раванелли, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 70)Предупреждения: Семенов, 30. Гащенков, 33. Огуде, 36. Родолфу, 82