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    Финал Кубка Либертадорес пройдет на «Сантьяго Бернабеу»

    Латинская Америка
    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) официально перенесла ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу».

    «Сантьяго Бернабеу»
    «Сантьяго Бернабеу»
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    Игра состоится 9 декабря с разрешением фанатам обоих клубов посетить стадион. Начало — 20.30 по местному времени (22.30 по московскому).

    Напомним, первая встреча противостояния завершилась вничью — 2:2.

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    • Ответный матч должен был состояться 24 ноября на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе, но из-за того, что болельщики «Ривера» закидали автобус с футболистами «Боки» камнями и бутылками, а игроки пострадали от слезоточивого газа, игра была перенесена на неопределенный срок.

    Варианты переноса игры в Асунсьон, Доху и Майами были по разным причинам отменены, после чего появилась идея провести ее в Мадриде. 0

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