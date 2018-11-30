Финал Кубка Либертадорес пройдет на «Сантьяго Бернабеу»

(КОНМЕБОЛ) официально перенесла ответный матч финала Кубка Либертадоресв Мадрид на стадион

Игра состоится 9 декабря с разрешением фанатам обоих клубов посетить стадион. Начало — 20.30 по местному времени (22.30 по московскому).

Напомним, первая встреча противостояния завершилась вничью — 2:2.

Ответный матч должен был состояться 24 ноября на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе, но из-за того, что болельщики «Ривера» закидали автобус с футболистами «Боки» камнями и бутылками, а игроки пострадали от слезоточивого газа, игра была перенесена на неопределенный срок.

Варианты переноса игры в Асунсьон, Доху и Майами были по разным причинам отменены, после чего появилась идея провести ее в Мадриде. 0