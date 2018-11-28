Аргентинскаяне намерена выходить на ответный матч финала Кубка Либертадорес с соседями по Буэнос-Айресу —. Первая игра противостояния завершилась вничью — 2:2

«Бока Хуниорс» требует дисквалификации «Ривер Плейта» twitter.com/bocajrsoficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси сообщил, что его клуб требует дисквалифицировать «Ривер Плейт».

«Мы требовали наказать "Ривер Плейт" за произошедшее. Предоставили видео и фото, а также другие улики. Мы ждем, когда рассмотрят наше заявление. Если административные возможности не помогут, мы пойдем в CAS.

В идеале, дисциплинарный суд должен вынести решение в нашу пользу. Мы не станем играть в ответном матче. Если решение суда нас не устроит — подадим апелляцию», — приводит слова президента Marca.

Напомним, ответный финальный матч 24 ноября сорвался из-за атаки фанатов «Ривера» на автобус «Боки». Накануне КОНМЕБОЛ постановил, что игру проведут в декабре за пределами Аргентины, но «Боку» такое решение не устроило. 0