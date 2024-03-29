«Палмейрас»
Турнирное положение: «Поросята» стараются преуспеть на всех фронтах. Регулярный чемпионат штата Паулиста она завершила на 1 месте.
При этом «Палмейрас» не проиграл ни разу в 12 матчах. Причем забила команда 20 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Палмейрас» не оставил шансов «Понте-Прете» (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Палмейрас» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота всего 3.
Да и вообще, «поросята» не должны иметь проблем в чемпионате своего штата. Команда явно сильнее соперников.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела довольно-таки выгодно. «Палмейрас» преуспел в плане результатов.
Да и в этой встрече «Палмейрас» явно будет заточен на атаку. Тем паче, в последнем матче она проявила себя столь выгодно.
И уж совсем очевидно, что хозяева будут привычно активна в атаке. «Поросята» на две головы сильнее оппонента.
«Новоризонтиньо»
Турнирное положение: Эта команда в регулярном чемпионате штата Паулиста финишировала на 4 месте. Причем позади остались априори более сильные клубы.
Причем «Новоризонтиньо» уступил лишь дважды. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в 1/4 финала чемпионата штата команда прошла «Сан-Паулу». Успех ей принесла серия послематчевых пенальти.
Отметим хавбека Ромуло. Именно он отличился в основное время, да и вообще был одним из самых активных на поле.
В 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл трижды. Причем в этих поединках игроки команды наколотили 7 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Новоризонтиньо» выглядит достаточно неплохо. Да и мотивация дать бой гранду бразильского футбола у команды огромная.
Вот только поединки с «поросятами» для команды сродни кошмару. Из 5 последних матчей проиграны три.
Причем «Новоризонтиньо» еще ни разу не обыгрывал «Палмейрас». Пусть последняя очная встреча и принесла ничью (1:1).
Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в тылах. Команда постарается сыграть как можно эффективнее на контратаках.
Статистика для ставок
- «Новоризонтиньо» еще ни разу не обыгрывал «поросят»
- «Палмейрас» не проигрывает еще с начала ноября
- в последнем очном поединке была зафиксирована ничья (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 8.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.89 и 1.85.
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Прогноз: «Палмейрас» выглядит в разы мощнее соперника, которого регулярно обыгрывает.
«Поросята» нацелены выиграть чемпионат штата, а значит, будут максимально активны у ворот оппонента.
Ставка: Фора «Палмейраса» -1.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут оба соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.23