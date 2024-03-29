В рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата штата Паулиста Бразилии 29 марта пройдет матч «Палмейрас» — «Новоризонтиньо». Начало — 03:35 (мск). «Палмейрас» — «Новоризонтиньо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» стараются преуспеть на всех фронтах. Регулярный чемпионат штата Паулиста она завершила на 1 месте.

При этом «Палмейрас» не проиграл ни разу в 12 матчах. Причем забила команда 20 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Палмейрас» не оставил шансов «Понте-Прете» (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Палмейрас» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота всего 3.

Да и вообще, «поросята» не должны иметь проблем в чемпионате своего штата. Команда явно сильнее соперников.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела довольно-таки выгодно. «Палмейрас» преуспел в плане результатов.

Да и в этой встрече «Палмейрас» явно будет заточен на атаку. Тем паче, в последнем матче она проявила себя столь выгодно.

И уж совсем очевидно, что хозяева будут привычно активна в атаке. «Поросята» на две головы сильнее оппонента.

«Новоризонтиньо»

Турнирное положение: Эта команда в регулярном чемпионате штата Паулиста финишировала на 4 месте. Причем позади остались априори более сильные клубы.

Причем «Новоризонтиньо» уступил лишь дважды. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в 1/4 финала чемпионата штата команда прошла «Сан-Паулу». Успех ей принесла серия послематчевых пенальти.

Отметим хавбека Ромуло. Именно он отличился в основное время, да и вообще был одним из самых активных на поле.

В 5 своих последних матчах «Новоризонтиньо» выиграл трижды. Причем в этих поединках игроки команды наколотили 7 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Новоризонтиньо» выглядит достаточно неплохо. Да и мотивация дать бой гранду бразильского футбола у команды огромная.

Вот только поединки с «поросятами» для команды сродни кошмару. Из 5 последних матчей проиграны три.

Причем «Новоризонтиньо» еще ни разу не обыгрывал «Палмейрас». Пусть последняя очная встреча и принесла ничью (1:1).

Нет сомнений, что гости не будут отсиживаться в тылах. Команда постарается сыграть как можно эффективнее на контратаках.

Статистика для ставок

«Новоризонтиньо» еще ни разу не обыгрывал «поросят»

«Палмейрас» не проигрывает еще с начала ноября

в последнем очном поединке была зафиксирована ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 8.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.89 и 1.85.

Прогноз: «Палмейрас» выглядит в разы мощнее соперника, которого регулярно обыгрывает.

«Поросята» нацелены выиграть чемпионат штата, а значит, будут максимально активны у ворот оппонента.

Ставка: Фора «Палмейраса» -1.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.23