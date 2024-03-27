ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
  • 01:46
    • Определились все участники Евро-2024
  • 01:33
    • Сборная Испании упустила победу над Бразилией в товарищеском матче
  • 01:10
    • Франция справилась с Чили в товарищеском матче, Хорватия разобралась с Египтом
  • 00:58
    • Англия и Бельгия сыграли вничью, Германия вырвала победу у Нидерландов, Португалия проиграла Словении
  • 00:43
    • Украина выиграла у Исландии и пробилась на Евро-2024
    Все новости спорта

    Определились все участники Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Шотландии Сборная Венгрии Сборная Швейцарии Сборная Италии Футбол Италии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Албании Сборная Хорватии Сборная Словении Сборная Англии Футбол Англии Сборная Дании Сборная Сербии Сборная Нидерландов Сборная Австрии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Польши Сборная Румынии Сборная Словакии Сборная Украины Футбол Украины Сборная Турции Футбол Турции Сборная Чехии Сборная Португалии Португалия Сборная Греции Сборная Грузии
    Cборная Польши стала последней командой, вышедшей на Евро-2024, обыграв в финальном матче Пути А отборочного этапа ЧЕ команду Уэльса — 0:0 (5:4 по пенальти). Ранее стыковые матчи преодолели команды Грузии и Украины

    Трофей Евро-2024
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трофей Евро-2024

    Итоговый состав участников чемпионата Европы выглядит следующим образом:

    Итоговый состав участников чемпионата Европы
    • Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
    • Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
    • Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
    • Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
    • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
    • Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

    Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хачанов не справится с подачей Зверева?
  • Зверев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Выйдет ли «Ланус» в лидеры?
  • «Ланус» — «Унион Санта-Фе». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Перу победит Доминиканскую Республику, Аргентина не станет громить Коста-Рику
  • Экспресс дня 27 марта. Прогноз и ставки
  • 3.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 05:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ланус — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сантос — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аргентина — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:50
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саккари — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гремио — СЭР Кашиас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Майами — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры