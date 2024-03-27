Определились все участники Евро-2024

Cборная Польши стала последней командой, вышедшей на Евро-2024, обыграв в финальном матче Пути А отборочного этапа ЧЕ команду Уэльса — 0:0 (5:4 по пенальти). Ранее стыковые матчи преодолели команды Грузии и Украины

Итоговый состав участников чемпионата Европы выглядит следующим образом:

Итоговый состав участников чемпионата Европы Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Испания, Хорватия, Италия, Албания Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Словения, Дания, Сербия, Англия Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Польша, Нидерланды, Австрия, Франция Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Бельгия, Словакия, Румыния, Украина Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.