Определились все участники Евро-2024

Трофей Евро-2024 Фото: globallookpress.com
Итоговый состав участников чемпионата Европы выглядит следующим образом:
Итоговый состав участников чемпионата Европы
- Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
- Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
- Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
- Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
- Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
- Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия
Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.