«Боруссия» Д — «Брюгге»: счет матча 0:0

Дортмундскаясыграли в нулевую ничью в матче группы A Лиги чемпионов.

На протяжении всего матча чуть активнее были хозяева поля, но опасных моментов создано не было. Так, за весь матч в створ ворот немцы пробили лишь 2 раза, а гости и вовсе ни одного.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Группа A «Боруссия» Д Германия — «Брюгге» Бельгия 0:0 (0:0, 0:0) «Боруссия»: Бюрки, Диалло (Хакими, 80), Аканджи, Загаду, Геррейру (Санчо, 73), Витцель (Дилэйни, 90), Дауд, Ройс, Пулишич, Пишчек, Пако Алькасер«Брюгге:» Хорват, Денсвил, Пулен, Мехеле, Мата, Накамба, Амрабат, Ванакен, Вормер (Декарли, 90), Бонавентуре (Ритс, 76), Уэсли (Опенда, 90Предупреждения: Денсвил (14), Пако Алькасер (45)

В группе A лидирует «Атлетико» — 12 очков, «Боруссия» на втором месте — 10 (обе эти команды вышли в плей-офф ЛЧ). «Брюгге» с 5 очками отправляется в ЛЕ, а «Монако» (1 очко) еврокубковую кампанию завершил.

В заключительном туре ЛЧ 11 декабря «Брюгге» дома сыграет с «Атлетико», «Монако» — с «Боруссией». 0