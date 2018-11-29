«Боруссия» Д — «Брюгге»: счет матча 0:0

Эпизод матча
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На протяжении всего матча чуть активнее были хозяева поля, но опасных моментов создано не было. Так, за весь матч в створ ворот немцы пробили лишь 2 раза, а гости и вовсе ни одного.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Футбол. Лига чемпионов. Группа A
«Боруссия» Д Германия — «Брюгге» Бельгия 0:0 (0:0, 0:0)
«Боруссия»: Бюрки, Диалло (Хакими, 80), Аканджи, Загаду, Геррейру (Санчо, 73), Витцель (Дилэйни, 90), Дауд, Ройс, Пулишич, Пишчек, Пако Алькасер«Брюгге:» Хорват, Денсвил, Пулен, Мехеле, Мата, Накамба, Амрабат, Ванакен, Вормер (Декарли, 90), Бонавентуре (Ритс, 76), Уэсли (Опенда, 90Предупреждения: Денсвил (14), Пако Алькасер (45)
В группе A лидирует «Атлетико» — 12 очков, «Боруссия» на втором месте — 10 (обе эти команды вышли в плей-офф ЛЧ). «Брюгге» с 5 очками отправляется в ЛЕ, а «Монако» (1 очко) еврокубковую кампанию завершил.
В заключительном туре ЛЧ 11 декабря «Брюгге» дома сыграет с «Атлетико», «Монако» — с «Боруссией». 0