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    «Боруссия» и «Брюгге» счет не открыли

    «Боруссия» Д — «Брюгге»: счет матча 0:0

    Лига чемпионов Футбол Германии Боруссия Д Брюгге Календарь Лиги чемпионов
    Дортмундская «Боруссия» и «Брюгге» сыграли в нулевую ничью в матче группы A Лиги чемпионов.

    Эпизод матча
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    На протяжении всего матча чуть активнее были хозяева поля, но опасных моментов создано не было. Так, за весь матч в створ ворот немцы пробили лишь 2 раза, а гости и вовсе ни одного.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    «Боруссия» Д Германия — «Брюгге» Бельгия 0:0 (0:0, 0:0)
    «Боруссия»: Бюрки, Диалло (Хакими, 80), Аканджи, Загаду, Геррейру (Санчо, 73), Витцель (Дилэйни, 90), Дауд, Ройс, Пулишич, Пишчек, Пако Алькасер«Брюгге:» Хорват, Денсвил, Пулен, Мехеле, Мата, Накамба, Амрабат, Ванакен, Вормер (Декарли, 90), Бонавентуре (Ритс, 76), Уэсли (Опенда, 90Предупреждения: Денсвил (14), Пако Алькасер (45)

    В группе A лидирует «Атлетико» — 12 очков, «Боруссия» на втором месте — 10 (обе эти команды вышли в плей-офф ЛЧ). «Брюгге» с 5 очками отправляется в ЛЕ, а «Монако» (1 очко) еврокубковую кампанию завершил.

    В заключительном туре ЛЧ 11 декабря «Брюгге» дома сыграет с «Атлетико», «Монако» — с «Боруссией». 0

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