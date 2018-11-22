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    РПЛ выступила против проведения матча «Енисей» — «Ахмат» в манеже

    РПЛ Футбол России Ахмат Енисей Календарь РФПЛ
    Российская Премьер-лига выступила с заявлением касательно проведения матча 16-го тура чемпионата России «Енисей» — «Ахмат» в крытом манеже Красноярска.

    Манеж в Красноярске
    Манеж в Красноярске
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    Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о допуске в виде исключения манежа «Футбол-Арена Енисей» к проведению этой встречи.

    «Российская футбольная Премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания Бюро, — отмечается в сообщении. — Считаем, что Регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему Техническому Регламенту премьер-лиги, требованиям Основного вещателя и принципиальному решению Общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

    Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», — цитирует заявление РПЛ «Спорт-Экспресс».

    Матч «Енисей» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени. По прогнозу погоды в этот день в Красноярске ожидается температура воздуха минус 22 градуса. 0

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