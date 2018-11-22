РПЛ выступила против проведения матча «Енисей» — «Ахмат» в манеже

выступила с заявлением касательно проведения матча 16-го тура чемпионата Россиив крытом манеже Красноярска.

Манеж в Красноярске rfs.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о допуске в виде исключения манежа «Футбол-Арена Енисей» к проведению этой встречи.

«Российская футбольная Премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания Бюро, — отмечается в сообщении. — Считаем, что Регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему Техническому Регламенту премьер-лиги, требованиям Основного вещателя и принципиальному решению Общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», — цитирует заявление РПЛ «Спорт-Экспресс».

Матч «Енисей» — «Ахмат» состоится в субботу, 1 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени. По прогнозу погоды в этот день в Красноярске ожидается температура воздуха минус 22 градуса. 0