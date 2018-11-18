ФНЛ: «Томь» потеряла очки в Волгограде, ничья «Сибири» и «СКА-Хабаровск»

«Ротор» — «Томь»
ФНЛ
С 54-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Никиты Гвинейского.
«Томь» набрала 46 очков и после своего матча возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «Ротор» (28 очков) занимает четырнадцатое место.
Еще в одном матче тура «Сибирь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью — 1:1.
У хозяев отличился Виктор Свежов, а в составе гостей пенальти реализовал Максим Казанков.
«Сибирь», у которой в активе 19 очков, идет на предпоследнем месте. «СКА-Хабаровск» (33 очка) — на восьмом месте. 0