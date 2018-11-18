ФНЛ: «Томь» потеряла очки в Волгограде, ничья «Сибири» и «СКА-Хабаровск»

В рамках 23-го тура Футбольной национальной лигипринимал. Встреча завершилась вничью — 0:0.

С 54-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Никиты Гвинейского.

«Томь» набрала 46 очков и после своего матча возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. «Ротор» (28 очков) занимает четырнадцатое место.

Еще в одном матче тура «Сибирь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью — 1:1.

У хозяев отличился Виктор Свежов, а в составе гостей пенальти реализовал Максим Казанков.

«Сибирь», у которой в активе 19 очков, идет на предпоследнем месте. «СКА-Хабаровск» (33 очка) — на восьмом месте. 0