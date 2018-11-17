Покер Мовсисяна помог сборной Армении разгромить Гибралтар

одержала победу над(6:2) в выездном матче 5-го тура Лиги наций.

Фрагмент матча twitter.com/KaRafayelyan 1000 Фрибет для всех Забрать!

Покер в составе победителей оформил бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян ( 27-я, 48-я, 52-я и 54-я минуты), еще по голу забили Артур Карташян (66) и Александр Карапетян (90).

У проигравших отличились Тжай Де Барр (10) и Адам Пристли (78).

После этой победы Армения набрала девять очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги D. Гибралтар, имея в активе шесть очков, располагается на третьем месте.

В параллельном матче группы сборная Македонии в гостях обыграла команду Лихтенштейна со счетом 2:0.

В заключительном матче сборная Армении 19 ноября сыграет на выезде против Лихтенштейна, а Гибралтар в этот же день в гостях встретится с Македонией. 0