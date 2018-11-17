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    Ари испытал классные эмоции во время гимна РФ

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Краснодар
    Нападающий «Краснодара» Ари впечатлениями от дебюта в составе национальной команды России.

    Ари
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    Уроженец Бразилии дебютировал за российскую сборную в товарищеском матче с Германией (0:3).

    «Испытал классные эмоции во время исполнения гимна перед матчем с Германией. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.

    Если ты о чем-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил голову, то всего этого и не случилось бы.

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    • Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России — после этапов в "Спартаке", "Краснодаре" и "Локомотиве". Были варианты в других лигах. Но я хотел оставаться рядом с дочкой и добиться своей цели. Я счастлив, что именно так сложилось», — приводит слова Ари «Чемпионат». 0

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