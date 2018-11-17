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    Заболотный ожидает хорошей игры со шведами

    Сборная России Футбол России Сборная Швеции Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Товарищеские матчи
    Нападающий сборной России Антон Заболотный отметил, что товарищеская встреча с командой Германии (0:3) дала хороший опыт, а также заявил, что матч против Швеции в Лиге наций должен получиться хорошим.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный
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    «Хорошие ощущения, прошли вчера восстановление, команда провела работу над ошибками, проанализировали матч с немцами. Готовимся к следующему матчу, хорошая и рабочая атмосфера в команде.

    Матч с Германией дал хороший опыт, мы играли с командой, которая состоит из игроков европейских чемпионатов. Другие скорости, другие наигровки. Опыт хороший получили. С первых минут сложновато было, но потом уже включаешься, привыкаешь, начинаешь биться более или менее на равных.

    Конечно, есть ощущение, что прибавляю. Привыкаешь к скоростям, играя с такими соперниками, как Германия, а потом уже все это переносишь на тренировочный процесс и в чемпионат России.

    Матч шведов с турками будем смотреть в гостинице. У Швеции силовая команда, в ближайшее время еще посмотрим на видео их, будем плотно готовиться. Думаю, будет хорошая игра.

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    • Слежу ли я за комментариями в СМИ? Хорошо, что вспоминают меня (эксперты). На самом деле, самое главное мнение — главного тренера, тренерского штаба, другие мнения меня не интересуют. Отсекаю их», — цитирует Заболотного «Р-Спорт». 0

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