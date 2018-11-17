Семенов пообещал играть против Швеции на победу

Защитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча с командой Швеции в рамках Лиги наций.

По его словам, ближайшая встреча турков со шведами решающей не будет.

«Нет, все в наших руках, будем выходить и играть на победу вне зависимости от сегодняшнего результата.

Шведы — соперник очень организованный, хорошо развит физически. В том числе, есть и индивидуально сильные футболисты. К каждому сопернику у нас есть определенный подход. Постараемся учесть их сильные стороны и сыграть на слабых.

Вчера было свободное время, можно было пройтись по городу. В остальном прошли стандартную процедуру восстановления с баней, бассейном и занятиям по индивидуальной программе. Все в штатном режиме. Я не знаю как погода в Стокгольме, но в целом нам здесь очень комфортно», — приводит слова Семенова «Р-Спорт». 0