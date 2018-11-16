Япония и Венесуэла не определили победителя

Хироки Сакаи
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У хозяев поля отличился Хироки Сакаи, у гостей — Томас Ринкон (с пенальти).
Товарищеский матч
Япония — Венесуэла — 1:1 (1:0)
Голы: Сакаи, 40 (1:0). Ринкон, 81 — с пенальти (1:1)Япония: Шмидт, Йосида, Сакаи, Эндо, Сасаки, Томиясу, Сибасаки, Доан (Сугимото, 78), Осако (Китагава, 68), Минамино (Ито, 77), Накадзима (Харагути, 69)Венесуэла: Ромо, Росалес, Чансельор, Феррареси, Маго (Аньор, 74), Ринкон, Эррера (Ромеро, 66), Морено, Рондон (Гонсалес, 66), Мачис (Кордова, 85), Мурильо (Мартинес, 66)Предупреждения: Феррареси, 58. Осако, 61