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    Япония и Венесуэла не определили победителя

    Товарищеские матчи Сборная Японии Сборная Венесуэлы
    Сборная Японии сыграла вничью со сборной Венесуэлы (1:1) в товарищеском матче.

    Хироки Сакаи
    Хироки Сакаи
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    У хозяев поля отличился Хироки Сакаи, у гостей — Томас Ринкон (с пенальти).

    Товарищеский матч
    Япония — Венесуэла — 1:1 (1:0)
    Голы: Сакаи, 40 (1:0). Ринкон, 81 — с пенальти (1:1)Япония: Шмидт, Йосида, Сакаи, Эндо, Сасаки, Томиясу, Сибасаки, Доан (Сугимото, 78), Осако (Китагава, 68), Минамино (Ито, 77), Накадзима (Харагути, 69)Венесуэла: Ромо, Росалес, Чансельор, Феррареси, Маго (Аньор, 74), Ринкон, Эррера (Ромеро, 66), Морено, Рондон (Гонсалес, 66), Мачис (Кордова, 85), Мурильо (Мартинес, 66)Предупреждения: Феррареси, 58. Осако, 61
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