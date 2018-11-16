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    Паниковать не стоит. Это была вторая сборная

    Реакция прессы на товарищеский матч Германия — Россия

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    Германия — Россия
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    Сборная Германия в Лейпциге разгромила национальную команду России со счетом 3:0. Все голы были забиты еще в первой половине игры. Результативными действиями отметились отметились Лерой Сане, Никлас Зюле и Серж Гнабри.
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    Команда Черчесова сыграла два очень разных тайма

    «Какие бы проблемы ни стояли перед сборной в последнее время, кадровые проблемы — на первом месте. В том, что касается центра обороны, эти проблемы носят глобальный характер. Пара НойштедтерДжикия не блещет даже в матчах с менее классными соперниками.

    Наши в первом тайме в атаке не создали ничего. Можно было подумать, что дело происходит в апреле. Немцы были фаворитами ЧМ, а в Россию никто не верил.

    Станислав Черчесов в перерыве хорошо поговорил с командой. Во втором тайме включился прессинг, команда стала играть выше, быстрее задвигалась. Появились моменты. На 49-й минуте Кузяев здорово сыграл в отборе на фланге, далее отпасовал на радиус штрафной, Ионов чуть продвинулся с мячом, на замахе убрал защитника и с левой ноги пробил рядом со штангой. Ну и в целом россияне владели инициативой и имели ещё несколько подходов к воротам Нойера.

    Второй тайм Россия сыграла как минимум на равных. И за этот тайм не было стыдно», — подводит итоги встречи автор «Чемпионата» Антон Третяк.

    Россия-2 Германии не соперник

    «Черчесов выставил смелый состав — с четырьмя защитниками, оставив на скамейке опытного Кудряшова. Признаться, полагал, что Россия сыграет в три центральных защитника, как с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018, осторожно и компактно. Но вскоре после первого гола, получив еще пару опасных атак, Черчесов оперативно перестроил модель, и уже на 15-й минуте Ерохин с позиции левого полузащитника перешел на правую бровку. Что, впрочем, помогло не особо. И вряд ли могло.

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    • Слишком большого счета — вроде 6:0 в матче Испания — Хорватия — хотелось избежать. В этом подсобили немцы, после перерыва во многом потерявшие интерес к игре. Плюс массовые замены, которых было гораздо больше, чем внятных атак. Так что игру можно было заканчивать и после 45 минут.

    Нашим тренерам и игрокам из этих 0:3 надо извлечь пользу по части здоровой самокритики — так же, как на ЧМ-2018 из такого же результата с Уругваем. Морально убить этот результат команду не должен — цифры не слишком унизительные. А позже вернутся лидеры, и все встанет на свои места.

    Болельщикам же, имевшим в этом году немало поводов наслаждаться нашей командой, предлагаю об этом нелепом матче без всех ведущих футболистов сборной просто забыть. И надеяться, что в субботу Турция не проиграет дома Швеции, и встреча в Стокгольме вторым составом превратится для нас из решающей в контрольную», — комментирует прошедший поединок обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

    Время не пришло

    «Учитывая количество травмированных в рядах российских сборников, состав команды на встречу с немцами получился у главного тренера Станислава Черчесова более чем экспериментальным. По сравнению с матчем Лиги наций против сборной Турции с первых минут на поле из того состава вышли лишь пять человек, то есть обновление произошло более чем наполовину.

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    • Попал в состав и новобранец дружины Черчесова — Ари, который уже на третьей минуте мог выходить один на один, но арбитр встречи зафиксировал офсайд.

    В ситуации, когда череда травм выкосила добрую половину основного состава, рассчитывать на успех с немцами можно было при стечении многих обстоятельств. Но время для первой в истории победы сборной России над командой Германии еще не пришло», — пишет о матче корреспондент «Р-Спорта» Сергей Смышляев.

    Черчесов ошибся с составом

    Корреспондент «Советского спорта» Кринский Константин уверен — у сборной России практически нет альтернативы привычному стилю.

    «Начнем с состава. Весь матч команда провела в формации с тремя защитниками. Но на фланге в роли латераля совсем неочевидно действовал Александр Ерохин. Хавбек "Зенита" никогда не отличался скоростью и неуступчивостью, его лучшая позиция — инсайд, проникновение в штрафную через полуфланг, атака вторым темпом. Но Черчесов поменял роль игрока, поставил его на неудобную позицию латераля, где Ерохину пришлось бегать больше, чем когда-либо в карьере.

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    • При этом в зоне под нападающим вместе с Алексеем Миранчуком играл тезка Ионов. Почему не поменять Ионова и Ерохина местами? Это же очевидно? Или Черчесов хотел удивить абсурдностью старого друга Йоахим Лева? Удивил не только его, но и болельщиков. Ионову не всегда хватало пространства, он вынужденно сваливался на фланг, а Ерохин сидел под ним и очень редко выдвигался на его место.

    Пара Газинский-Кузяев тоже разочаровала. Далер предсказуемо выглядел уставшим, он не всегда мог компенсировать медлительность Газинского. Раз Роман Зобнин не готов, почему в пару к Юрию не вышел Антон Миранчук? По ходу второго тайма можно было попробовать вариант с Миранчуком, разгоняющим атаки».

    Матч с Германией — прощание с эйфорией

    Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли — о разгроме команды Черчесова.

    «Все затрещало по швам довольно быстро, порвалось там, где тонко: оборона со своими обязанностями явно не справлялась. Объективности ради признаем: защитникам было вдвойне трудно, потому что гости вчистую уступили центр поля. Откровенно выпадал Алексей Миранчук. Зацепиться за мяч не удавалось. В первом тайме немцы "раскатали" россиян на классе, счет уже к перерыву стал разгромным. И голы хозяева забивали на загляденье, демонстрируя и отменное взаимопонимание, и технику, и высочайшую культуру паса. Немцы превосходили гостей во всех компонентах. Претензии за пропущенные голы нельзя было предъявлять Андрею Луневу, вратаря попросту расстреливали.

  • Я и до игры говорил, что травмы — рабочая ситуация, несмотря на них нужно выглядеть соответствующим образом, и второй тайм показал, что это возможно. Но в начале по каким-то причинам мы оказались не готовы к предложенным скоростям, хотя очень долго говорили об этом до игры, разбирали возможные варианты. Поражение есть поражение, сделаем анализ и будем двигаться дальше. Заслуженно ли оно? Чемпионами мира все-таки были немцы, а не мы«.
  • Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

    • Чем мог ответить Черчесов во второй половине встречи? С учетом разницы в классе разве что каким-то эмоциональным всплеском. Хватило ненадолго. Далер Кузяев пошел в высокий прессинг, что-то получалось, Алексей Ионов, получив пас от зенитовского хавбека, мог даже забить, но промахнулся. О переломе в игре речи не было. Его, пожалуй, привнесли оба тренера, произведя столь много замен, что говорить о каком-то тактическом рисунке смысла уже не было. Черчесов и его коллега Йоахим Лев решали, видимо, какие-то свои локальные задачи, экспериментируя и проверяя футболистов. Те, в свою очередь, откровенно доигрывали».

    Сборная России, которую мы знаем и не любим, вернулась

    «Конечно, разнос, устроенный резерву чехов нашей второй командой завысил ожидания и привёл к созданию магического ореола: нам начало казаться, что майка сборной России под руководством Черчесова сама по себе даёт +100 к скиллам и способность творить чудеса. Но то, что прошло дома со странными чехами, не могло пройти в Германии.

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    • Да, немцы тоже играли без нескольких лидеров, но команду представляли игроки топовых клубов. Правую бровку рвал Керер из ПСЖ, в нападении были ребята из "Ман Сити" и "Баварии", и так далее по списку. У нас такого резерва нет и в помине, а потери были понесены колоссальные.

    Да, мы вернулись к позициям до чемпионата мира, когда не могли оказать сопротивления топовым сборным, но весной можем увидеть и другую команду, которую все очень полюбили. Разводить истерику, костерить легионеров не стоит — сборная России столкнулась с объективными трудностями, которые со временем должна преодолеть. Часть из них нужно решить уже к матчу со Швецией, ведь и этим составом можно было сыграть гораздо более организованно», — пишет обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов. 0

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