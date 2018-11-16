Германия — Россия: счет матча 3:0, обзор голов

Сборнаябез шансов уступила(0:3) в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в

Немцы забили три гола в первом тайме twitter.com/dfb_team 100% Высокие коэффициенты Играть!

Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперед: Керер сделал передачу на Гнабри на правый край штрафной, Серж прострелил в центр, а оттуда Лерой Сане ударом низом послал мяч в сетку ворот.

На 25-й минуте Никлас Зюле после скидки от партнера удвоил преимущество немцев. Перед перерывом счет стал разгромным, когда Серж Гнабри ушел в прорыв и завершил свой выпад точным ударом — 3:0. У россиян практически не было реальных моментов для взятия ворот Нойера в первом тайме.

На 50-й минуте россияне создали первый опасный момент: Кузяев отпасовал на радиус штрафной, Ионов принял мяч, на замахе убрал защитника, но с левой ноги пробил рядом со штангой.

В дальнейшем немцы спокойно контролировали ход игры, а у обоих ворот было минимум моментов. В концовке немцы могли увеличивать преимущество, но подводила точность.