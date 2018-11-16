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    Германия разбила Россию в товарищеском матче

    Германия — Россия: счет матча 3:0, обзор голов

    Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная России Футбол России
    Сборная России без шансов уступила Германии (0:3) в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.

    Немцы забили три гола в первом тайме
    Немцы забили три гола в первом тайме
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    Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперед: Керер сделал передачу на Гнабри на правый край штрафной, Серж прострелил в центр, а оттуда Лерой Сане ударом низом послал мяч в сетку ворот.

    На 25-й минуте Никлас Зюле после скидки от партнера удвоил преимущество немцев. Перед перерывом счет стал разгромным, когда Серж Гнабри ушел в прорыв и завершил свой выпад точным ударом — 3:0. У россиян практически не было реальных моментов для взятия ворот Нойера в первом тайме.

    На 50-й минуте россияне создали первый опасный момент: Кузяев отпасовал на радиус штрафной, Ионов принял мяч, на замахе убрал защитника, но с левой ноги пробил рядом со штангой.

    В дальнейшем немцы спокойно контролировали ход игры, а у обоих ворот было минимум моментов. В концовке немцы могли увеличивать преимущество, но подводила точность.

    Товарищеский матч
    Германия — Россия — 3:0 (3:0)
    Голы: Сане, 8 (1:0). Зюле, 25 (2:0). Гнабри, 40 (3:0)Германия: Нойер, Керер, Гинтер, Зюле, Рюдигер (Та, 60), Хектор (Шульц, 70), Гнабри (Мюллер, 73), Киммих, Хаферц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Вернер (Брандт, 65)Россия: Лунев, Набабкин (Семенов, 78), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ари (Заболотный, 55), Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 61)Предупреждение: Ерохин, 64
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