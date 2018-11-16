Германия — Россия: счет матча 3:0, обзор голов

Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперед: Керер сделал передачу на Гнабри на правый край штрафной, Серж прострелил в центр, а оттуда Лерой Сане ударом низом послал мяч в сетку ворот.
На 25-й минуте Никлас Зюле после скидки от партнера удвоил преимущество немцев. Перед перерывом счет стал разгромным, когда Серж Гнабри ушел в прорыв и завершил свой выпад точным ударом — 3:0. У россиян практически не было реальных моментов для взятия ворот Нойера в первом тайме.
На 50-й минуте россияне создали первый опасный момент: Кузяев отпасовал на радиус штрафной, Ионов принял мяч, на замахе убрал защитника, но с левой ноги пробил рядом со штангой.
В дальнейшем немцы спокойно контролировали ход игры, а у обоих ворот было минимум моментов. В концовке немцы могли увеличивать преимущество, но подводила точность.