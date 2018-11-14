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    СМИ: УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги чемпионов

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
    УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги чемпионов из-за нарушения финансового фэйр-плей.

    Неймар и Килиан Мбаппе
    Неймар и Килиан Мбаппе
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    Как сообщает L’Equipe, в УЕФА вновь обратили внимание на деятельность парижского клуба после расследований Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при трансферах футболистов в команду.

    В частности, УЕФА тщательно изучит трансферы нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из «Барселоны» и «Монако» соответственно. ПСЖ грозит исключение из ЛЧ, если будут доказаны факты нарушений парижанами правил финансового фэйр-плей.

    Ранее также сообщалось о том, что парижскому клубу грозит запрет на регистрацию футболистов в связи с нарушениями правил при переходах молодых игроков. 0

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