СМИ: УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги чемпионов

УЕФА может исключитьиз Лиги чемпионов из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Неймар и Килиан Мбаппе Goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как сообщает L’Equipe, в УЕФА вновь обратили внимание на деятельность парижского клуба после расследований Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при трансферах футболистов в команду.

В частности, УЕФА тщательно изучит трансферы нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из «Барселоны» и «Монако» соответственно. ПСЖ грозит исключение из ЛЧ, если будут доказаны факты нарушений парижанами правил финансового фэйр-плей.

Ранее также сообщалось о том, что парижскому клубу грозит запрет на регистрацию футболистов в связи с нарушениями правил при переходах молодых игроков. 0