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    Spiegel: Инфантино прикрывал финансовые махинации «МанСити» и ПСЖ

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    Президент ФИФА Джанни Инфантино в 2014 году помог «Манчестер Сити» и ПСЖ избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает немецкое издание Spiegel, проведшее расследование на основе документов Football Leaks.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино
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    В период с 2011 по 2013 год «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» испытывали серьёзный дефицит бюджета (ПСЖ — 218 млн евро, «МанСити» — 188 млн).

    УЕФА должен был применить к клубам санкции вплоть до исключения из еврокубков, однако им удалось избежать наказания благодаря Инфантино, который занимал пост генерального секретаря организации.

    Чиновник проводил тайные встречи с руководством «Ман Сити» и «Пари Сен-Жермен». В мае 2014 года клубы подписали соглашения с УЕФА и избежали серьёзных санкций.

    Сообщается, что за несколько дней до этого шотландский эксперт по экономике Брайан Куинн, который был главой следственного комитета финансового фэйр-плей и руководил расследованием нарушений в ПСЖ и «Манчестер Сити», покинул свой пост. Он считал, что УЕФА применил к этим клубам слишком мягкое наказание. 0

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