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    Прюдомм: Замены «Краснодара» изменили ход матча

    Стандард Лига Европы Краснодар Футбол России
    Главный тренер бельгийского «Стандарда» Мишель Прюдомм поделился впечатлениями после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 4-го тура Лиги Европы.

    Мишель Прюдомм
    Мишель Прюдомм
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    «У меня два чувства — во-первых, удовлетворение от игры моей команды против сильного соперника. Мы показали хорошую организацию игры, но были на пределе своих сил, чтобы забить.

    Второе чувство — разочарование. После такой красивой игры мы не смогли довести дело до победы. Это разочарование для всех нас. Мы не смогли выйти на второе место в таблице, забить второй гол.

    Вторая причина — "Краснодар" сделал три замены, вышли сильные игроки, которые изменили ход встречи.

    Мы все сделали, чтобы реализовать свои лучшие качества, добиться цели, но мы не добились положительного результата.

    Да, мы продолжаем получать уроки. Мы будем менять тактику, доходить до максимума возможностей, хотя это сложно.

    Мы остаемся сильной командой, в будущем надеемся быть в хорошей форме. Есть удовлетворение от работы команды, пусть мы и не победили. Это было сложно.

    Встревожили две вещи, которые не были реализованы. Что мы не дошли до нашей цели, а также то, что нам чего-то не хватает для успеха.

    Исторически сложилось так, что мы 4 матча в России не выигрываем, и мы должны жить с этим. Но это тревожит нас, и мы должны продолжать работать.

    А у "Краснодара" — прекрасная команда. Это не просто слова, это действительно так.

    В группе еще есть по 2 матча, нам надо реализовать наши планы. "Краснодар" остается в той же ситуации. У нас не было много возможностей изменить турнирное положение, и мы могли бы сделать какие-то усилия», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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