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    Начальник команды «Енисея»: Не знаю, идёт ли речь об отставке Аленичева

    Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Начальник команды «Енисея» Игорь Егоров прокомментировал заявление клуба о том, что готовить команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи» будет тренерский штаб «молодёжки» во главе с Александром Алексеевым.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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    «Я не знаю, идёт ли речь об отставке Дмитрия Аленичева. Меня нет в расположении команды.

    До этого ничего не обсуждалось, для меня эта информация такое же откровение, как и для вас. О том, что происходит в клубе, я узнаю только от вас», — сказал Егоров изданию «Чемпионат».

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    • Аленичев возглавляет «Енисей» с 2017 года. 46-летний специалист вывел команду из ФНЛ в Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне «Енисей», набрав 6 очков, находится на последнем месте в турнирной таблице российского первенства.

    Матч между «Анжи» и «Енисеем» состоится 5 ноября в Махачкале. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. 0

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