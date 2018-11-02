Начальник команды «Енисея»: Не знаю, идёт ли речь об отставке Аленичева

Начальник команды «Енисея»прокомментировал заявление клуба о том, что готовить команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги сбудет тренерский штаб «молодёжки» во главе с

«Я не знаю, идёт ли речь об отставке Дмитрия Аленичева. Меня нет в расположении команды.

До этого ничего не обсуждалось, для меня эта информация такое же откровение, как и для вас. О том, что происходит в клубе, я узнаю только от вас», — сказал Егоров изданию «Чемпионат».

Аленичев возглавляет «Енисей» с 2017 года. 46-летний специалист вывел команду из ФНЛ в Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне «Енисей», набрав 6 очков, находится на последнем месте в турнирной таблице российского первенства.

Матч между «Анжи» и «Енисеем» состоится 5 ноября в Махачкале. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. 0