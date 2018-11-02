«Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить штаб Алексеева

Дмитрий Аленичев
ФК «Енисей»
«До окончания игры с "Анжи" никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — говорится на официальном сайте красноярского клуба.
«Енисей» с 2017 года возглавляет Дмитрий Аленичев. Ранее руководство клуба заявляло, что разочаровано результатами команды.
В нынешнем сезоне «Енисей», набрав шесть очков, находится на последней позиции в турнирной таблице РПЛ.
Матч между «Анжи» и «Енисеем» состоится 5 ноября в Каспийске и начнется в 19:00 мск. 0