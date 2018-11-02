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    «Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить штаб Алексеева

    Енисей Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Футболистов «Енисея» к матчу 13-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» будет готовить тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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    «До окончания игры с "Анжи" никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — говорится на официальном сайте красноярского клуба.

    «Енисей» с 2017 года возглавляет Дмитрий Аленичев. Ранее руководство клуба заявляло, что разочаровано результатами команды.

    В нынешнем сезоне «Енисей», набрав шесть очков, находится на последней позиции в турнирной таблице РПЛ.

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