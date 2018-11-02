«Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить штаб Алексеева

Футболистов «Енисея» к матчу 13-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» будет готовить тренерский штаб «молодежки» во главе с

«До окончания игры с "Анжи" никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — говорится на официальном сайте красноярского клуба.

«Енисей» с 2017 года возглавляет Дмитрий Аленичев. Ранее руководство клуба заявляло, что разочаровано результатами команды.

В нынешнем сезоне «Енисей», набрав шесть очков, находится на последней позиции в турнирной таблице РПЛ.

Матч между «Анжи» и «Енисеем» состоится 5 ноября в Каспийске и начнется в 19:00 мск. 0