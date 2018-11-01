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    Руководство «Енисея» проведет встречу с Аленичевым

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    Руководство «Енисея» планирует встретиться с тренерским штабом во главе с Дмитрием Аленичевым, чтобы обсудить поражение от «Локомотива» (1:4) в матче 1/8 финала Кубка России.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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    Об этом заявил директор красноярского клуба Денис Рубцов.

    «Я пока тренерский штаб не видел, но встреча, безусловно, будет. Она состоится завтра. Если будут кадровые перестановки, то пресс-служба клуба сделает объявление.

    Безусловно, на сегодняшний день у нас не те результаты, которые нам нужны, и которые мы хотим. Оценка — неудовлетворительно, а какая может быть еще?

    Хотя понятно, что мы впервые в премьер-лиге, здесь все по-другому. Видим, что тут все не просто. В то же время считаю, что в ряде матчей, в которых уступили, мы обязаны были брать очки.

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    • Но случались фатальные индивидуальные ошибки, которые приводили команду к отрицательному результату. Что делать дальше? Работать. Другого средства никто не придумал», — цитирует Рубцова «Спорт-Экспресс». 0

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