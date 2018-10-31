«Локо» разгромил «Енисей» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Московскийодержал домашнюю победу над красноярским(4:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

Уже на 12-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — мяч попал в руку Дугалича. Одиннадцатиметровый реализовал Эдер.

На 39-й минуте Ятченко подарил мяч на левом фланге атаки «Локомотива» Антону Миранчуку, а тот исполнил удар в дальний верхний угол ворот мимо далеко вышедшего из ворот Юрченко.

На 48-й минуте счет стал крупным. Тугарев получил пас на левом краю чужой штрафной и пробил в ближний угол ворот «Енисея». Юрченко парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание поспел Алексей Миранчук.

А на 58-й минуте, после классно разыгранной комбинации в одно касание Фернандеш передачей низом вывел один на один по центру Антона Миранчука, а тот уверенно пробил мимо Юрченко в сетку ворот.

На 71-й минуте «Локо» остался в меньшинстве — Крыховяк получил красную карточку за фол последней надежды против устремившегося один на один Комолова.

Отквитать один мяч «Енисею» удалось на 85-й минуте — Баринов сфолил в штрафной москвичей, а Александр Кутьин реализовал пенальти.

В 1/4 финала Кубка России «Локомотив» встретится с «Рубином», который в своём матче 1/8 финала турнира обыграл «Динамо» (1:0).