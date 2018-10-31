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    «Локо» разгромил «Енисей» и вышел в четвертьфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Локомотив Енисей
    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над красноярским «Енисеем» (4:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

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    Уже на 12-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — мяч попал в руку Дугалича. Одиннадцатиметровый реализовал Эдер.

    На 39-й минуте Ятченко подарил мяч на левом фланге атаки «Локомотива» Антону Миранчуку, а тот исполнил удар в дальний верхний угол ворот мимо далеко вышедшего из ворот Юрченко.

    На 48-й минуте счет стал крупным. Тугарев получил пас на левом краю чужой штрафной и пробил в ближний угол ворот «Енисея». Юрченко парировал мяч перед собой, после чего первым на добивание поспел Алексей Миранчук.

    А на 58-й минуте, после классно разыгранной комбинации в одно касание Фернандеш передачей низом вывел один на один по центру Антона Миранчука, а тот уверенно пробил мимо Юрченко в сетку ворот.

    На 71-й минуте «Локо» остался в меньшинстве — Крыховяк получил красную карточку за фол последней надежды против устремившегося один на один Комолова.

    Отквитать один мяч «Енисею» удалось на 85-й минуте — Баринов сфолил в штрафной москвичей, а Александр Кутьин реализовал пенальти.

    В 1/4 финала Кубка России «Локомотив» встретится с «Рубином», который в своём матче 1/8 финала турнира обыграл «Динамо» (1:0).

    Кубок России. 1/8 финала
    «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (2:0)
    Голы: Эдер, 13 — с пенальти (1:0). Ант.Миранчук, 39 (2:0). Ал.Миранчук, 48 (3:0). Ант.Миранчук, 57 (4:0). Кутьин, 84 — с пенальти (4:1)«Локомотив» (Москва): Коченков, Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову, Жемалетдинов, Тарасов (Ал.Миранчук, 46), Баринов, Ант.Миранчук (Куликов, 64), Тугарев, Эдер (Фернандеш, 46)«Енисей» (Красноярск): Юрченко, Ятченко, Дугалич, Кичин, Занев, Саркисов, Огуде, Фатуллаев (Комков, 46), Зотов, Комолов, Бодул (Кутьин, 54)Предупреждения: Дугалич, 12. Крыховяк, 60. Комков, 76. Тугарев, 78. Ротенберг, 90+2Удаление: Крыховяк, 71 (срыв атаки)
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