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    Роспотребнадзор выявил факт несанкционированной работы интерната «Спартака»

    Спартак Футбол России Между тем Происшествия
    Управление Роспотребнадзора по Москве выступило с заявлением по поводу информации о случаях острой вирусной инфекции в академии «Спартака».

    Академия «Спартака»
    Академия «Спартака»
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    «В связи с регистрацией в системе ОРУИБ информации о первом случае заболеванием гепатитом А среди детей, посещающих частное учреждение дополнительного образования "Академия Спартак", управление Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно 30.10.2018 приступило к эпидемиологическому расследованию. Целью эпидемиологического расследования является установление причин и условий возникновения очага инфекционного заболевания, прерывание механизмов и путей передачи инфекции и ликвидация очага инфекционной заболеваемости. При эпидемиологическом расследовании был установлен факт функционирования несанкционированного спортивного интерната — частного учреждения дополнительного образования "Академия Спартак по футболу имени Ф.Ф. Черенкова".

    Данное учреждение имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, при этом в академии осуществлялась также медицинская деятельность, оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ".

    При проведении эпидемиологического расследования в столовой ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ" установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: не соблюдается поточность технологических процессов, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе, хранение готовых блюд (компот и бульон) — в заготовочном цехе, отмечаются перекресты сырья и готовой к употреблению продукции, на овощи и зелень отсутствовали маркировочные ярлыки с тарных мест с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции; на приготовляемых полуфабрикатах не указывается время приготовления; разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован; несвоевременно проводится текущая уборка помещений и др.

    В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и Частного учреждения дополнительного образования 'Академия Спартак направлены в суд. Кроме этого возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой ООО СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ. Проведение эпидемиологического расследования продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по г. Москве», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

    Ранее стало известно, что юношеская команда «Спартака» (игроки 2001 года рождения), скорее всего, пропустит Кубок РФС в связи со случаями заболевания вирусным гепатитом А воспитанниками академии. 0

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