Матч между «Лестером» и «Саутгемптоном» перенесен из-за смерти владельца «лис»

Вишай Шривадданапрабхи
thesun.co.uk
Игра должна была состояться во вторник, 30 октября. Также был перенесен матч молодежного состава «Лестера» с «Фейенордом».
Напомним, 27 октября возле стадиона «Лестера» потерпел крушение вертолет владельца клуба Вичая Шриваддханапрабхи. Вертолет взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. В тот момент на борту находились Шриваддханапрабха и еще четыре человека.
Шриваддханапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. 0