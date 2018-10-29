Матч между «Лестером» и «Саутгемптоном» перенесен из-за смерти владельца «лис»

Матч Кубка лиги междуофициально перенесен. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Игра должна была состояться во вторник, 30 октября. Также был перенесен матч молодежного состава «Лестера» с «Фейенордом».

Напомним, 27 октября возле стадиона «Лестера» потерпел крушение вертолет владельца клуба Вичая Шриваддханапрабхи. Вертолет взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. В тот момент на борту находились Шриваддханапрабха и еще четыре человека.

Шриваддханапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. 0