«Лестер» объявил о гибели владельца клуба

Английскийна своем официальном сайте сообщил о смерти владельца клуба

Вишай Шривадданапрабхи lcfc.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Он был на борту разбившегося 27 октября недалеко от стадиона «Кинг Пауэр» вертолета.

Напомним, инцидент произошёл спустя полчаса после окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1).

Вертолёт владельца клуба взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. Вертолёт загорелся, на место происшествия примчались медики и пожарные.

«С глубоким сожалением и скорбью мы сообщаем, что наш президент Вишая Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу, когда самолет с ним и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от стадиона "Кинг Пауэр". Никто из них не выжил.

Наши мысли со всей семьей Шривадданапрабха и с семьями тех, кто понес эту невосполнимую потерю. В лице Вишая мы потеряли очень хорошего человека, доброго, щедрого, посвятившего свою жизнь своей семье, которую он очень любил и успешно возглавлял. "Лестер" был его семьей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вместе с президентом «Лестера» на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек.

Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории. 0