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    «Лестер» объявил о гибели владельца клуба

    Лестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Между тем Происшествия Календарь АПЛ
    Английский «Лестер» на своем официальном сайте сообщил о смерти владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

    Вишай Шривадданапрабхи
    Вишай Шривадданапрабхи
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    Он был на борту разбившегося 27 октября недалеко от стадиона «Кинг Пауэр» вертолета.

    Напомним, инцидент произошёл спустя полчаса после окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1).

    Вертолёт владельца клуба взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. Вертолёт загорелся, на место происшествия примчались медики и пожарные.

    «С глубоким сожалением и скорбью мы сообщаем, что наш президент Вишая Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу, когда самолет с ним и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от стадиона "Кинг Пауэр". Никто из них не выжил.

    Наши мысли со всей семьей Шривадданапрабха и с семьями тех, кто понес эту невосполнимую потерю. В лице Вишая мы потеряли очень хорошего человека, доброго, щедрого, посвятившего свою жизнь своей семье, которую он очень любил и успешно возглавлял. "Лестер" был его семьей», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что вместе с президентом «Лестера» на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек.

    Шривадданапрабха купил «Лестер» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории. 0

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