«Вест Хэм» упустил победу над «Лестером»

В матче десятого тура Английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник гостей Фабиан Бальбуэна. Но на 89-й минуте Онинье Ндиди сравнял счет и спас «Лестер» от поражения.

Лондонцы с 38-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку за грубую игру получил Марк Ноубл.

«Лестер» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился строчкой ниже, набрав восемь очков.

В следующем туре АПЛ «лисы» 3 ноября на выезде сыграют с «Кардиффом», а «молотобойцы» в этот же день примут «Бернли».