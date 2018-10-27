«Вест Хэм» упустил победу над «Лестером»

«Лестер»
twitter.com/LCFC
Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник гостей Фабиан Бальбуэна. Но на 89-й минуте Онинье Ндиди сравнял счет и спас «Лестер» от поражения.
Лондонцы с 38-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку за грубую игру получил Марк Ноубл.
«Лестер» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился строчкой ниже, набрав восемь очков.
В следующем туре АПЛ «лисы» 3 ноября на выезде сыграют с «Кардиффом», а «молотобойцы» в этот же день примут «Бернли».
АПЛ. 10-й тур
«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1 (0:1)
Голы: Бальбуэна, 30 (0:1). Ндиди, 89 (1:1)«Лестер»: Шмайхель, Магуайр, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю (Окадзаки, 80), Иборра, Олбрайтон, Амарти, Ндиди, Мэддисон, Геззаль (Варди, 46), Ихеаначо (Грэй, 61) «Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл, Эрнандес (Антонио, 61), Снодграсс, Фелипе Андерсон (Огбонна, 81), Диангана (Крессуэлл, 75)Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 47. Сабалета, 85Удаление: Нобл, 38