Семак: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания, но справедливого

Главный тренерпрокомментировал скандал с нападающим «сине-бело-голубых»и полузащитником

«Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех.

Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

«Конечно, мне их жаль. Но за свои поступки нужно отвечать», — добавил Семак.

Напомним, Кокорин и Мамаев вместе с компанией своих друзей напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. До 8 декабря российские футболисты будут находиться под стражей. 0