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    • Семак: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания, но справедливого
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    Семак: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания, но справедливого

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал скандал с нападающим «сине-бело-голубых» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

    Сергей Семак
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    «Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех.

    Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

    «Конечно, мне их жаль. Но за свои поступки нужно отвечать», — добавил Семак.

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