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    В деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторы

    Между тем Происшествия Светская жизнь Скандалы Зенит Краснодар Футбол России
    По делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева накануне было проведено 12 очных ставок, сообщает телеграм-канал Mash.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    Отмечается, что в деле появился отягчающий фактор — неприятная фраза «группа лиц», то есть потерпевших избивал не один человек, а компания.

    Также Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку.

    Кроме того, адвокат Пака Геннадий Удунян отметил, что у чиновника есть претензии и к Мамаеву.

    «Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы», — сказал Удунян.

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