В деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторы

По делу нападающего «Зенита»и полузащитника «Краснодара»накануне было проведено 12 очных ставок, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в деле появился отягчающий фактор — неприятная фраза «группа лиц», то есть потерпевших избивал не один человек, а компания.

Также Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку.

Кроме того, адвокат Пака Геннадий Удунян отметил, что у чиновника есть претензии и к Мамаеву.

«Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы», — сказал Удунян.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Их арестовали до 8 декабря. 0