Хавбек «Енисея» пропустит 3-4 месяца

Полузащитникуспешно перенес операцию в итальянской клинике после травмы.

«Операция прошла успешно. На восстановление уйдёт от трёх до четырёх месяцев. Думаю, к зимним сборам уже буду готов. Сейчас нахожусь в Риме, 20 октября поеду домой. Очень сильно хочу вернуться на поле. Желаю "Енисею" удачи в следующих играх. Обязательно буду болеть за свою команду!» — сообщается на официальном сайте клуба из Красноярска.

Напомним, что травму, разрыв сухожилия малоберцовой мышцы в голеностопе, игрок получил на тренировке перед матчем 10-го тура Премьер-лиги со «Спартаком» (2:3).

В текущем сезоне Костюков провел в чемпионате России восемь матчей, в которых забил три гола. 0