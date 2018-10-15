Вице-чемпионы мира скромно победили Иорданию

Игроки сборной Хорватии
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Вице-чемпионы мира одержали победу со счетом 2:1.
Победу хорватской сборной принесли голы защитников Домагоя Виды и Матея Митровича. У иорданцев гол провел Баха Файсал.
Товарищеские матчи
Хорватия — Иордания — 2:1 (1:0)
Голы: Вида, 24 (1:0). Митрович, 62 (2:0). Файсал, 73 (2:1)Хорватия: Ливакович, Милич (Митрович, 46), Вида, Ловрен (Пиварич, 46), Бартолец (Едвай, 64), Бадель (Брадарич, 46), Рог, Пашалич, Крамарич (Сантини, 67), Пьяца, Ребич (Ливая, 64)Предупреждения: Бартолец, 45. Едвай, 79. Рог, 90+1