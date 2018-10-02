«Борнмут» вырвал победу у «Кристал Пэласа»

«Борнмут»
twitter.com/afcbournemouth
В составе победителей отличились Дэвид Брукс и Джуниор Станислас (с пенальти). У гостей гол в активе Патрика ван Анхолта.
«Борнмут» набрал 13 очков и занимает седьмое место. У «Кристал Пэлас» семь очков и 13-я позиция.
В следующем туре «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Уотфордом».
АПЛ. 7-й тур
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 2:1 (1:0)
Голы: Брукс, 5 (1:0). ван Анхолт, 55 (1:1). Станислас, 87 — с пенальти (2:1)«Борнмут»: Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук, Брукс (Гослинг, 58), Кинг (Станислас, 84), Фрэйзер, Уилсон«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Шлупп, 78), Миливоевич, Майер (Куяте, 84), Таунсенд, Айю (Серлот, 82), ЗааПредупреждения: Брукс, 29. Таунсенд, 76. Сако, 86. Томкинс, 90+3. Куяте, 90+3. Лерма, 90+3. Фрэйзер, 90+5