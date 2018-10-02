«Борнмут» вырвал победу у «Кристал Пэласа»

В матче седьмого тура чемпионата Англииобыгралсо счетом 2:1.

В составе победителей отличились Дэвид Брукс и Джуниор Станислас (с пенальти). У гостей гол в активе Патрика ван Анхолта.

«Борнмут» набрал 13 очков и занимает седьмое место. У «Кристал Пэлас» семь очков и 13-я позиция.

В следующем туре «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Уотфордом».