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    «Борнмут» вырвал победу у «Кристал Пэласа»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Борнмут Календарь АПЛ
    В матче седьмого тура чемпионата Англии «Борнмут» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

    «Борнмут»
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    В составе победителей отличились Дэвид Брукс и Джуниор Станислас (с пенальти). У гостей гол в активе Патрика ван Анхолта.

    «Борнмут» набрал 13 очков и занимает седьмое место. У «Кристал Пэлас» семь очков и 13-я позиция.

    В следующем туре «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Уотфордом».

    АПЛ. 7-й тур
    «Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 2:1 (1:0)
    Голы: Брукс, 5 (1:0). ван Анхолт, 55 (1:1). Станислас, 87 — с пенальти (2:1)«Борнмут»: Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук, Брукс (Гослинг, 58), Кинг (Станислас, 84), Фрэйзер, Уилсон«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Шлупп, 78), Миливоевич, Майер (Куяте, 84), Таунсенд, Айю (Серлот, 82), ЗааПредупреждения: Брукс, 29. Таунсенд, 76. Сако, 86. Томкинс, 90+3. Куяте, 90+3. Лерма, 90+3. Фрэйзер, 90+5
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