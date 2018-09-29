Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом»

одержал победу над тульскимв домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1.

«Оружейники» вышли вперед на 27-й минуте, когда Сергей Брызгалов не смог перехватить передачу на Луку Джорджевича, тот вышел один на один с вратарем, но переиграть его не смог. Впрочем, мяч тут же отскочил к Сергею Ткачеву, поразившему пустые ворота.

«Шмели» отыгрались на 63-й минуте. Артем Фидлер выполнил классный перевод на левый фланг атаки, где Отман Эль-Кабир убежал в прорыв, прострелил в центр на Андрея Панюкова, а тот отправил мяч в сетку ворот.

На 84-й минуте Панюков оформил дубль, в касание с линии вратарской замкнув прострел от того же Эль-Кабира.

В турнирной таблице «Урал» занимает шестое место (11 очков), а «Арсенал» — 11-е (9 очков).