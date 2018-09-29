Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом»

Андрей Панюков
ФК «Урал»
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1.
«Оружейники» вышли вперед на 27-й минуте, когда Сергей Брызгалов не смог перехватить передачу на Луку Джорджевича, тот вышел один на один с вратарем, но переиграть его не смог. Впрочем, мяч тут же отскочил к Сергею Ткачеву, поразившему пустые ворота.
«Шмели» отыгрались на 63-й минуте. Артем Фидлер выполнил классный перевод на левый фланг атаки, где Отман Эль-Кабир убежал в прорыв, прострелил в центр на Андрея Панюкова, а тот отправил мяч в сетку ворот.
На 84-й минуте Панюков оформил дубль, в касание с линии вратарской замкнув прострел от того же Эль-Кабира.
В турнирной таблице «Урал» занимает шестое место (11 очков), а «Арсенал» — 11-е (9 очков).
Чемпионат России. 9-й тур
«Урал» — «Арсенал» — 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 27 Ткачев, 1:1 — 63 Панюков, 2:1 — 84 Панюков«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Фидлер (Емельянов, 66), Бумаль, Димитров, Араторе (Эль-Кабир, 62), Бикфалви, Ильин (Панюков, 57)«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Мохаммед, Ткачев (Кангва, 68), Мирзов (Лесовой, 86), Бакаев (Ожегович, 74), Берхамов, Беляев, ДжорджевичПредупреждения: Хагуш (52), Кулаков (56), Берхамов (61), Бумаль (83)