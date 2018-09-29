«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад», Черышев сделал голевую передачу

одержала победу надв выездном матче седьмого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Летучие мыши» забили единственный гол на 36-й минуте. Денис Черышев получил мяч на левом фланге и выполнил прострел на дальнюю штангу, где Кевин Гамейро, в касание переправил сферу в цель.

На 67-й минуте баски получили право на пенальти, однако Виллиан Жозе не смог переиграть бразильского вратаря Нето.

В турнирной таблице «Валенсия» занимает 12-е место (8 очков), а «Реал Сосьедад» — 11-е (8 очков).