ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваРекорды — формальность. Постолимпийский сезон только набирает обороты
  • 15:55
    • «Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад», Черышев сделал голевую передачу
  • 15:05
    • Нападающий «Локомотива» перенес операцию
  • 13:24
    • Дубль Панюкова принес «Уралу» победу над «Арсеналом»
  • 11:04
    • Россия подала заявку на проведение мужского ЧМ-2022 по волейболу
  • 10:32
    • Квят официально вернулся в «Торо Россо»
    Все новости спорта

    «Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад», Черышев сделал голевую передачу

    Примера Футбол Испании Реал Сосьедад Валенсия Календарь Примеры
    «Валенсия» одержала победу над «Реал Сосьедадом» в выездном матче седьмого тура испанской Примеры.

    Футболисты «Валенсии»
    Футболисты «Валенсии»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Летучие мыши» забили единственный гол на 36-й минуте. Денис Черышев получил мяч на левом фланге и выполнил прострел на дальнюю штангу, где Кевин Гамейро, в касание переправил сферу в цель.

    На 67-й минуте баски получили право на пенальти, однако Виллиан Жозе не смог переиграть бразильского вратаря Нето.

    В турнирной таблице «Валенсия» занимает 12-е место (8 очков), а «Реал Сосьедад» — 11-е (8 очков).

    Чемпионат Испании. 7-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 0:1 (0:1)
    Гол: 0:1 — 36 Гамейро«Реал Сосьедад»: Мойя, Элустондо, Родригес, Сальдуа (Сандро Рамирес, 46), Навас, Мерино (Пардо, 16), Ильярраменди, Сурутуса, Субельдия, Ойарсабаль (Баутиста, 76), Виллиан Жозе«Валенсия»: Нето, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу, Диакаби, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 76), Черышев (Гонсалу Гедеш, 60), Гамейро, Батшуайи (Родриго, 68)Предупреждения: Тони Лато (9), Черышев (45), Субельдия (63), Габриэл (70), Элустондо (80), Нето (90+2), Рубен Везу (90+3), Сандро Рамирес (90+4)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • 27/09/2018 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Атлетик»
  • 1.73
  • Сегодня в 17:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» должен обыграть «Локомотив» и одержать третью подряд победу
  • «Металлург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Кто одержит победу в римском дерби?
  • «Рома» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто покинет зону вылета?
  • «Уфа» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Жертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?Проблемы во взаимоотношениях с Полем Погба лишь подчеркнули вызовы, стоящие перед португальским специалистом Вчера в 15:390
  • 11:35
    • Гаспарян — победительница турнира в Ташкенте
  • 08:41
    • Четыре очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»
  • 15:37
    • Кононов посетовал на две допущенные ошибки
    «Реал» — «Атлетико» Футбол Примера. «Барселона» примет «Атлетик», «Севилья» в гостях у «Эйбара», мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании 00:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»
  • 2.58
    •
  • 15:17
    • Парфенов поблагодарил команду за услышанные слова в раздевалке
  • 13:10
    • Бердыев разобрал ошибки предыдущего матча в РПЛ
  • 12:04
    • Дибала: Между Месси и Роналду нет различий, поскольку они оба феноменальны
    СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Амур», СКА уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 сентября Вчера в 22:540
  • 11:49
    • Маммана: Надеюсь вновь стать игроком основного состава «Зенита»
  • 11:21
    • Ибрагимовичу неинтересна премия имени Пушкаша
  • 10:44
    • «Урал» и тульский «Арсенал» объявили стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие