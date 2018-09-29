«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад», Черышев сделал голевую передачу

Футболисты «Валенсии»
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Встреча, которая прошла на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Летучие мыши» забили единственный гол на 36-й минуте. Денис Черышев получил мяч на левом фланге и выполнил прострел на дальнюю штангу, где Кевин Гамейро, в касание переправил сферу в цель.
На 67-й минуте баски получили право на пенальти, однако Виллиан Жозе не смог переиграть бразильского вратаря Нето.
В турнирной таблице «Валенсия» занимает 12-е место (8 очков), а «Реал Сосьедад» — 11-е (8 очков).
Чемпионат Испании. 7-й тур
«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 36 Гамейро«Реал Сосьедад»: Мойя, Элустондо, Родригес, Сальдуа (Сандро Рамирес, 46), Навас, Мерино (Пардо, 16), Ильярраменди, Сурутуса, Субельдия, Ойарсабаль (Баутиста, 76), Виллиан Жозе«Валенсия»: Нето, Габриэл, Тони Лато, Рубен Везу, Диакаби, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 76), Черышев (Гонсалу Гедеш, 60), Гамейро, Батшуайи (Родриго, 68)Предупреждения: Тони Лато (9), Черышев (45), Субельдия (63), Габриэл (70), Элустондо (80), Нето (90+2), Рубен Везу (90+3), Сандро Рамирес (90+4)