«Тамбов» разгромил «Томь» в центральном матче 12-го тура ФНЛ

разгромилв центральном матче 12-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 3:0.

Олег Чернышов на 49-й минуте открыл счет. Валерий Чуперка на 81-й минуте удвоил преимущество подопечных Тимура Шипшева. Победную точку на 89-й минуте поставил Хызыр Аппаев, реализовав пенальти.

Благодаря этой победе «Тамбов» вышел на первое место в турнирной таблице (27 очков), «Томь» опустилась на вторую строчку (26 очков).

Другие результаты:

«Сибирь» — «Зенит-2» — 0:1

«Тюмень» — «Сочи» — 2:1

«Армавир» — «Факел» — 4:1

«Краснодар-2» — «Спартак-2» — 0:3

«Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 0