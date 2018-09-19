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    «Тамбов» разгромил «Томь» в центральном матче 12-го тура ФНЛ

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    «Тамбов» разгромил «Томь» в центральном матче 12-го тура первенства ФНЛ.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 3:0.

    Олег Чернышов на 49-й минуте открыл счет. Валерий Чуперка на 81-й минуте удвоил преимущество подопечных Тимура Шипшева. Победную точку на 89-й минуте поставил Хызыр Аппаев, реализовав пенальти.

    Благодаря этой победе «Тамбов» вышел на первое место в турнирной таблице (27 очков), «Томь» опустилась на вторую строчку (26 очков).

    Другие результаты:

    «Сибирь» — «Зенит-2» — 0:1

    «Тюмень» — «Сочи» — 2:1

    «Армавир» — «Факел» — 4:1

    «Краснодар-2» — «Спартак-2» — 0:3

    «Шинник» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 0

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