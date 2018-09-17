Главный тренер «Сибири» подал в отставку

Главный тренер «Сибири»принял решение покинуть свой пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба.

56-летний специалист руководил командой с сентября 2016 года после отставки Евгения Перевертайло.

Под руководством Кирсанова «Сибирь» заняла 15-е место в сезоне 2016/2017 и в том же сезоне вышла в четвертьфинал Кубка России. В прошлом сезоне новосибирская команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице, что стало лучшим результатом за последние годы.

В текущем сезоне «Сибирь» одержала лишь две победы в 11 матчах первенства ФНЛ и вылетела из розыгрыша Кубка России на стадии 1/32 финала.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Сибири» будет Евгений Обгольц. 0