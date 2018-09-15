Гол Полоза принес «Рубину» победу над «Енисеем»

нанес поражениев домашнем матче седьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Казань Арене», завершилась со счетом 1:0.

Хозяева забили единственный гол на 6-й минуте, когда Раде Дугалич около своей штрафной площади подарил мяч Сердару Азмуну, а тот отпасовал чуть правее на Дмитрия Полоза, который без проблем с десяти метров закатил мяч в ворота.

«Рубин» располагается на четвертом месте в турнирной таблице (10 очков), «Енисей» идет на 13-й строчке (5 очков).