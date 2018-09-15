Гол Полоза принес «Рубину» победу над «Енисеем»

Футболисты «Рубина»
ФК «Рубин»
Встреча, которая прошла на «Казань Арене», завершилась со счетом 1:0.
Хозяева забили единственный гол на 6-й минуте, когда Раде Дугалич около своей штрафной площади подарил мяч Сердару Азмуну, а тот отпасовал чуть правее на Дмитрия Полоза, который без проблем с десяти метров закатил мяч в ворота.
«Рубин» располагается на четвертом месте в турнирной таблице (10 очков), «Енисей» идет на 13-й строчке (5 очков).
Чемпионат России. 7-й тур
«Рубин» — «Енисей» — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 6 Полоз«Рубин»: Коновалов, Чико, Навас, Сорокин, Камболов, Могилевец, Байрамян (Устинов, 86), Коновалов, Гранат, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79)«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Дугалич, Костюков, Семакин, Комков, Комолов (Кутьин, 77), Зотов (Саркисов, 57), ОгудеПредупреждения: Дугалич (40), Огуде (50), Чико (64), Гранат (69)