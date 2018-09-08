Бразилия одержала победу над США в контрольном поединке

Сборнаядобыла победу надв товарищеском матче. Встреча состоялась в Ист-Рутерфорде (США) и завершилась со счетом 2:0 (2:0) в пользу гостей.

Фрагмент матча cbf.com.br 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет на 11-й минуте с передачи Дугласа Косты открыл бразильский нападающий Роберто Фирмино. Форвард сборной Бразилии Неймар укрепил преимущество гостей, реализовав пенальти на 43-й минуте встречи. Во втором тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами.

В других товарищеских поединках Эквадор добыл победу над Ямайкой — 2:0.

На 17-й минуте Эннер Валенсия реализовал пенальти и вывел свою команду вперед, а окончательный счет установил Ренато Алекс Ибарра на 49-й минуте.

Также сборная Колумбии одержала победу, переиграв Венесуэлу — 2:1.

Венесуэльцы уже на 4-й минуте открыли счет. Колумбийцам удалось отыграть лишь в начале второго тайма — голом отметился Радамель Фалькао. Победный мяч был забил на 90-й минуте.