Бразилия одержала победу над США в контрольном поединке

Фрагмент матча
cbf.com.br
Счет на 11-й минуте с передачи Дугласа Косты открыл бразильский нападающий Роберто Фирмино. Форвард сборной Бразилии Неймар укрепил преимущество гостей, реализовав пенальти на 43-й минуте встречи. Во втором тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами.
В других товарищеских поединках Эквадор добыл победу над Ямайкой — 2:0.
На 17-й минуте Эннер Валенсия реализовал пенальти и вывел свою команду вперед, а окончательный счет установил Ренато Алекс Ибарра на 49-й минуте.
Также сборная Колумбии одержала победу, переиграв Венесуэлу — 2:1.
Венесуэльцы уже на 4-й минуте открыли счет. Колумбийцам удалось отыграть лишь в начале второго тайма — голом отметился Радамель Фалькао. Победный мяч был забил на 90-й минуте.
Товарищеский матч
США — Бразилия — 0:2 (0:2)
Голы: Фирмино, 11 (0:1). Неймар, 42 — с пенальти (0:2)США: Стеффен, Робинсон, Брукс, Миязга, Йедлин, Грин (Акоста, 55), Адамс, Арриола (Веа, 55), Маккенни (Рольдан, 83), Трапп (Дельгадо, 83), Вуд (Зардес, 70)Бразилия: Алиссон, Маркиньюс, Тиагу Силва (Деде, 80), Филипе Луис, Фабинью, Каземиру, Фред (Артур, 60), Коутинью (Лукас Пакета, 71), Дуглас Коста (Виллиан, 61), Роберту Фирмину (Ришарлисон, 75), Неймар (Эвертон, 80)