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    Аленичев пожелал «Спартаку» побед, но не в матчах с «Енисеем»

    Енисей Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев признался, что по-прежнему переживает за «красно-белых».

    Дмитрий Аленичев
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    «За победу над любым соперником дают три очка, будь то "Спартак" или "Крылья Советов". Я не вижу никакой принципиальности в игре против "красно-белых". Мне очень хочется увидеть спартаковских болельщиков, которых, надеюсь, прилетит в Красноярск очень много.

    Буду рад встретиться с футболистами и персоналом команды, ведь я с ними работал еще недавно. Я поддерживаю их, переживаю. А кто будет сильнее в этом матче, покажет футбол. Я переживаю за "Спартак", это близкий для меня клуб. Желаю команде побольше красивых и ярких побед. Кроме матчей с "Енисеем".

    Пять очков на старте чемпионата — неплохой результат для нас, хотя могли набрать и побольше. С тем же ЦСКА надо было побеждать. Но имеем то, что имеем.

    Нам необходимо занять место как можно выше. Все прекрасно понимают, что попадание в еврокубки — это мечты на данный момент.

    Но хочется бороться за место в десятке. Хорошим результатом будет, если избежим стыковых матчей», — приводит слова Аленичева «Р-Спорт». 0

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