Гол Черышева на ЧМ-2018 номинирован на премию Пушкаша

ФИФА на своей официальной странице в Twitter опубликовала окончательный список претендентов на премию Пушкаша, которая вручается автору самого красивого гола по итогам календарного года.

В список вошел полузащитник сборной России Денис Черышев, который забил красивый гол на ЧМ-2018 в ворота команды Хорватии на стадии 1/4 финала.

Также в финальном списке оказались: Гарет Бейл (гол в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов), Криштиану Роналду (гол «Ювентусу» в 1/4 финала Лиги чемпионов), Бенжамен Павар (гол Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2018), Мохамед Салах (гол «Эвертону» в Премьер-лиге), Лионель Месси (гол в ворота Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018), Лазарос Христодулопулос, Рикарду Куарежма, Джорджиан Де Арраскаэта и Райли Макгри.

Обладатель премии Пушкаша будет назван 24 сентября в Лондоне во время церемонии вручения наград ФИФА.

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