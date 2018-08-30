«Матч ТВ» покажет все игры Лиги Наций

покажет все встречи в новом международном турнире среди сборных Европы —

Кубок Лиги Наций uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Зрители увидят прямые трансляции матчей сезонов 2018 и 2020 гг. и европейских отборочных турниров сезонов 2019 г. и 2021 г., а также товарищеские матчи на тематических каналах субхолдинга «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Напомним, что 7 сентября на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне сборная России сыграет первый матч в Лиге Наций с командой Турции, а 10 сентября россияне проведут товарищескую встречу со сборной Чехии.

Трансляции матчей будут сопровождаться разнообразным околофутбольным контентом.

Корреспонденты и эксперты «Матч ТВ» подготовят для зрителей эксклюзивные репортажи с тренировок и пресс-конференций команд за день до игры, хайлайты и обзоры матчей, обзоры игрового дня и недели, превью и обзоры каждого из туров, разнообразные дополнительные материалы, в числе которых зарисовки о городах проведения соревнований, интервью с футболистами, тренерами, болельщиками и многое другое.

В Лиге наций действуют принципы повышения и понижения в классе. Кроме того, турнир связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы и дает ряду национальных сборных дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионатов Европы.

Команды распределены по группам в четырёх лигах в зависимости от рейтинга на конец европейской квалификации ЧМ-2018. Сборная России занимает 15 место и попала в лигу В, в одну группу с Турцией и Швецией.

Каждая сборная проведет от 4 до 6 игр в зависимости от размера группы. Победители групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая состоится в июне 2019 года. Победители групп в лигах В, С и D заработают повышение в классе. 0