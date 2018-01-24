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    Турция нам по силам, со шведами будет сложнее

    Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций

    Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Швеции Сборная Турции
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    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
    uefa.com
    Онлайн: Жеребьёвка Лиги нацийЗавершен
    24 января в Лозанее состоялась жеребьевка нового европейского турнира для сборных — Лиги наций УЕФА. Соперниками сборной России во второй группе Лиги B стали команды Швеции и Турции.

    Промесу придется сложнее, чем Глушакову

    «Ещё не начавшись, Лига наций, этот вновь придуманный турнир для сборных, уже отличается от всех предшествующих. Если в любом другом на стартовом этапе в группе собираются команды разных весовых категорий, и между некоторыми из них лежит пропасть, то здесь никакого дисбаланса не разглядеть. Свести участников с равными себе – такова свежая идея УЕФА.

    Именно поэтому жребий не мог подобрать России группу смерти – из одних только грандов. Как и из одних карликов тоже. В итоге нам выпали Швеция и Турция. А могли бы Босния и Дания. Или Ирландия и Чехия. Все одного калибра – судить о том, кто лучше или хуже, можно лишь с позиций индивидуальных вкусов.

    Хотя без группы смерти всё-таки не обошлось. Только сложилась она не в том дивизионе В, куда отнесена Россия, а в другом – А. Германия, Франция, Голландия – отличная компания. Хотя кому-то больше, наверное, понравится Испания, Англия, Хорватия. Не погружаясь во вкусовые споры, сойдёмся на очевидном: у Куинси Промеса появится новая арена для самоутверждения», — пишет колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников.

    Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России
    На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды – опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В, – сказал Черчесов. – Шведы недавно квалифицировались на чемпионат мира в стыковых матчах против Италии, это видели все. А с Мирчей Луческу мы вместе заходили в зал, долго общались на тему предстоящего товарищеского матча, и я сказал ему: «По-моему, мы попадем в одну группу». Так и случилось. Сейчас наш главный приоритет – подготовка к чемпионату мира. Пока все наши мысли заняты ею, а уже потом, ближе к началу Лиги наций, будем анализировать положение дел на тот момент. На данный момент мы восприняли состав нашей группы чисто информативно, по-рабочему. Но в любом случае спорт есть спорт, и возможность подняться по иерархической лестнице в той же Лиге наций для нас принципиально важна.

    Лишний шанс для сборной России

    «Привычный отборочный турнир на ЧЕ останется. В нём будет разыграно 20 прямых путёвок (по две сборные из 10 групп). Ещё четыре путёвки остаются для Лиги наций. Таким образом, этот турнир – шанс квалифицироваться для тех, кому не повезло с жеребьёвкой или кто неудачно проводит квалификацию. Ну и для команды из четвёртой по силе лиги новый турнир, наверное, единственный шанс попасть на Евро. Мальта, Андорра, Люксембург, Гибралтар и другие – они будут бороться за одну путёвку друг с другом. А сейчас рассмотрим то же самое с учётом жеребьёвки. На примере России.

    Сборная России осенью сыграет по два матча с командами Швеции и Турции. По итогам этих матчей Россия может попасть в высшую лигу на следующий турнир (если выиграет группу), вылететь в лигу С (если проиграет) и остаться на месте (если займёт второе место).

    Переходим к шансам на Евро. Если Россия выиграет свою группу, то выйдет в плей-офф, в котором встретится с победителями групп 1, 3, 4 в лиге В. Например, с Уэльсом, Словакией и Австрией. Два полуфинала и финал: одна из четырёх стран поедет на чемпионат Европы — 2020. А если сборная гарантирует себе участие в ЧЕ раньше (в отборочном турнире), то бороться будет только за повышение в классе.

    УЕФА проводит переговоры с ФИФА, чтобы утвердить этот формат для КОНМЕБОЛ и других конфедераций и проводить Лигу наций по всему миру. В зоне КОНКАКАФ идея уже утверждена, там турнир также начнётся осенью 2018 года», — разъясняет авто «Чемпионата» Кирилл Хаит.

    Янне Андерссон
    Тренер сборной Швеции
    Нам досталась достаточно сложная группа. Лига наций видится достаточно интересным и хорошим турниром, но в данный момент мы сосредоточены на подготовке к выступлению на ЧМ-2018

    Неизвестная Турция

    «Все мы хорошо помним, как благодаря голам Романа Павлюченко и Андрея Аршавина сборная России обыграла шведов в третьем туре группового этапа памятного многим болельщикам Евро-2008 и впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал, где сотворила настоящую сенсацию, одолев Голландию (3:1) с Весли Снейдером и Рудом ван Нистелроем в составе.

    Но в целом статистика противостояния с этой скандинавской страной говорит о том, что для нашей сборной этот соперник всегда был сложным. И если благодаря относительно сильному выступлению в Советский период (7 побед, 5 поражений) мы еще имеем преимущество над "тре крунур" в личных встречах, то в новейшей истории России результат равный (2 победы, 2 поражения).

    А вот сборная Турции исторически никогда не была для россиян тяжелым соперником. Российская сборная туркам ни разу пока не проигрывала (и не пропускала от них), а Советская и вовсе одержала 14 побед в 16 матчах при разнице мячей 33:6.

    Однако в последние пару десятилетий турецкий футбол сделал значительный шаг вперед, а за это время наши команды встречались только однажды и голов друг другу не забили. Более того, в новейшей истории России в официальных матчах команды не пересекались ни разу», — оценивает соперников россиян обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

    Вячеслав Колосков
    Почетный президент РФС
    Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться нашей команде. Есть шансы на первое место в группе. Теперь у тренерского штаба есть понимание где и кем играем. Можно планировать тренировочный процесс, сборы. С этой точки зрения Лига наций – отличный турнир. Второе – есть турнирная и денежная мотивация. В любом случае будут какие-то отчисления от УЕФА за успешное выступление. Появляется возможность через турнир пробитая на чемпионат Европы. Сплошные плюсы.

    Россию могут понизить в классе

    «Сборная России выступает в почти элитном дивизионе, но в случае победы в своей группе сможет в следующем розыгрыше бороться с сильнейшими европейскими дружинами за победу в Лиге Наций. В Дивизионах B и A группы состоят из трех участников, то есть групповой этап будет состоять всего лишь из четырех туров.

    Очень непростые соперники у сборной России. Оказавшись выше них в итоговой таблице, можно перейти в высшую лигу, но есть риск финишировать на третьем месте и отправиться в Дивизион С. Цена каждого матча будет очень высока.

    У Турции в последнее время есть проблемы, и Мирча Луческу не спешит их оперативно решать, а вот шведы на сегодняшний день выглядят фаворитами этого триумвирата – достаточно вспомнить, что они оставили без чемпионата мира Нидерланды и Италию. Смогла бы наша сборная на месте "Тре Крунур" добиться такого успеха?», — опасается автор Soccer.ru Александр Чистяков.

    Мирча Луческу
    Главный тренер сборной Турции
    Мы попали в группу с двумя непростыми соперниками. Однако эти матчи будут фантастическим опытом для наших болельщиков. Шведы регулярно играют в финальных стадиях Евро, но у Турции в последние годы были с ними неплохие результаты. В двух последних товарищеских матчах Турция Швецию обыграла. Мы сделаем все, чтобы подготовиться к этим матчам наилучшим образом. Мне нравится идея проведения Лиги наций и формат турнира. Примерно равные сборные играют друг против друга, а матчи имеют турнирное значение. У наших игроков будет серьезная мотивация.

    Будет непросто

    «Шведы не вышли из группы на Евро-2016, но в отборе на чемпионат мира пробились в стыки, где грохнули Италию и заставили плакать Джиджи Буффона. Момент во всех смыслах исторический: сделано это было без Златана, после 10 лет самолюбования отдавшего титул лучшего игрока страны защитнику "Краснодара" Андреасу Гранквисту, который сейчас носит капитанскую повязку в сборной.

    Еще один игрок краснодарцев, Виктор Классон, рубится в средней линии сборной Швеции. А вот Понтус Вернблум и Ким Чельстрем карьеру в сборной уже завершили. Бывший игрок "Спартака" в конце 2017-го вообще закончил с футболом.

    У сборной Турции с отборами куда-либо не складывается. В августе 2017-го турок возглавил экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу, который не смог вывести команду на чемпионат мира, а потом назвал это своей виной. Но еще раньше пожаловался на состояние команды: "Нельзя за три дня что-то кардинально изменить. В клубах люди должны больше уделять внимание футболистам, которых делегируют в сборные".

    Как будто издеваясь, сразу после этого "Галатасарай" выставил в чемпионате 11 легионеров.

    В игре с Украиной (0:2) у Турции все было настолько плохо, что Луческу заработал дисквалификацию, показывая судьям на смартфонах повторы моментов.

    Наша команда играла с турками в первом матче под руководством Черчесова. Это было в августе 2016-го, но кажется, что еще раньше: капитан Василий Березуцкий, в основе – Шатов и Новосельцев… И Черчесов, призывающий на пресс-конференции забыть о Евро-2016.

    На 5 июня у сборной России запланирован еще один товарищеский матч с Турцией – в рамках подготовки к ЧМ», — оценивает соперников редакция 8news.ru.

    Александр Алаев
    Исполняющий обязанности президента РФС
    Первое, что хотел бы отметить – рады, что появился такой турнир. Только время покажет, приживется Лига наций или нет, но мы с нетерпением ждем начала. Результатам жеребьевки довольны, уже обсудили состав группы с главным тренером нашей сборной. Швеция показала свою силу, выбив Италию в отборе чемпионата мира. Турция тоже билась до конца. Надеемся на положительные результаты. Хочется играть с самыми сильными, то есть поборемся за выход в топовый дивизион. Во всяком случае команда подойдет к Лиге наций со всей ответственностью.
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